Lo hanno colto in flagranza di reato davanti alla scuola frequentata da una giovane che stava pedinando e importunando. Ai carabinieri di Domodossola che gli chiedevano il motivo della sua presenza, l’uomo, 57 anni, ha spiegato di essere in attesa della ragazza. A rivolgersi alle forze dell’ordine era stato il padre della studentessa. L’uomo è stato arrestato con l’accusa di atti persecutori aggravati verso la giovane.

Dalle indagini dei carabinieri, supportate dalla testimonianza della preside della scuola e dalla denuncia della ragazza, è emerso che la condotta persecutoria dell’uomo andava avanti da un mese: la giovane era seguita e controllata nei suoi spostamenti tra la scuola, i centri sportivi e le stazioni ferroviarie, e importunata anche sui mezzi di trasporto. Il 57enne, già noto per condotte moleste avvenute in passato e con due condanne definitive emesse dal tribunale di Verbania per reati contro la persona, si trova ai domiciliari in attesa della convalida dell’arresto.