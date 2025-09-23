“Le donne incinte non dovrebbero assumere il Tylenol, non fa bene”. Lo ha detto Donald Trump alla Casa Bianca annunciando i risultati di uno studio che lega l’autismo dei bambini all’assunzione dell’antidolorifico. “Non dovrebbe essere dato neanche ai bambini”, ha aggiunto il presidente.

Si scaglia contro il vaccino contro l’epatite B

Dopo il Tylenol per le donne in gravidanza Donald Trump attacca il vaccino contro l’epatite B per i bambini. “Non c’è motivo” per somministrarlo a loro, ha detto il presidente alla Casa Bianca.

“Direi di aspettare che il bambino abbia 12 anni e sia formato”, ha affermato, contraddicendo l’ampio consenso medico secondo cui il modo migliore per prevenire la trasmissione della malattia che può causare danni al fegato e il cancro è vaccinare i neonati entro il primo giorno di vita.

Terapia per l’autismo, Kennedy jr raccomanda l’acido folinico, o leucovorin

Come anticipato, durante una conferenza stampa alla Casa Bianca il segretario alla Salute Usa Robert Kennedy jr ha raccomandato l’uso dell’acido folinico, o leucovorin, come terapia per l’autismo.

Il farmaco è solitamente prescritto per contrastare gli effetti collaterali di alcune medicine e per trattare la carenza di vitamina B9. La Food and Drug Administration, ha sottolineato il segretario, ha pubblicato un avviso sul Federal Register annunciando la nuova cura, citando “studi su oltre 40 pazienti, tra cui adulti e pazienti pediatrici”.

E 40 pazienti sono pochi, un campione più appropriato per un anedoto che per una statistica. Del resto, è questo il grande problema con la nuova amministrazione. Che il paracetamolo (il principio attivo del Tylenol) faccia male alle donne in gravidanza perché favorirebbe l’insorgere dell’autismo non è dimostrato da nessuna parte.

“L’American College of Obstetricians and Gynecologists e altre società scientifiche ribadiscono – citiamo dal Sole 24 Ore) – che il paracetamolo è il farmaco di prima linea per febbre e dolore in gravidanza, purché usato al dosaggio minimo e sotto controllo medico.

E, soprattutto nei casi che riguardano le donne incinte, stime certe non sono possibili a causa di un autentico paradosso. Sentite la denuncia/riflessione della dottoressa Christine Henneberg.

“In un commento pubblicato il 16 settembre, ha denunciato il rischio di “paternalismo mascherato da prudenza”: le donne incinte, escluse da gran parte dei trial clinici, ricevono messaggi contraddittori che spesso le portano a rinunciare a cure necessarie per paura di nuocere al feto. «La verità – dice – è che è improbabile che avremo mai prove definitive della sicurezza di qualsiasi farmaco nelle donne in gravidanza, che si tratti di un farmaco come il Tylenol che è in circolazione da decenni, o di farmaci più recenti come i vaccini a mRna. Ciò non è dovuto solo alla mancanza di fondi per la ricerca sulla salute riproduttiva delle donne (anche se ne fa parte), ma è anche perché alle donne incinte è di fatto impedito di partecipare alle sperimentazioni farmacologiche, apparentemente – e ironicamente – per la loro “sicurezza”».

Il medico (senza licenza) anti vaccini già screditato, David Geier

Per quanto riguarda il legame vaccini-autismo, torna alla carica nel frattempo David Geier, personaggio ampiamente destituito di credibilità, un medico che esercitava senza licenza per dire: l’amministrazione spinge per aprirgli le porte del grande archivio dati.

Da settimane, nota Enrico Bucci su Il Foglio, il C.D.C. (Centers for Disease Control and Prevention) subisce pressioni per aprire il Vaccine Safety Datalink, e, dopo le purghe, l’eliminazione di dipartimenti, il taglio indiscriminato di risorse e personale, il segretario “è arrivato a suggerire che a breve avremo “una risposta preliminare” sulle cause dell’autismo e che “interventi” quasi certamente responsabili saranno affrontati a settembre. Questa non è la promessa di un’indagine rigorosa: è l’annuncio del verdetto prima di aver impostato il protocollo”.