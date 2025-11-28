Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha comunicato l’intenzione di “sospendere definitivamente l’immigrazione proveniente da tutti i Paesi del Terzo Mondo”, spiegando attraverso un messaggio pubblicato su Truth Social che la misura sarebbe necessaria “per consentire al sistema statunitense di riprendersi completamente”.

Con toni risoluti, Trump ha aggiunto che “solo la migrazione inversa può porre rimedio a questa situazione”, chiudendo il suo intervento con un messaggio festivo ma carico di tensione politica, affermando: “A parte questo buon Ringraziamento a tutti, ad eccezione di coloro che odiano, rubano, uccidono e distruggono tutto ciò che l’America rappresenta: non resterete qui a lungo”.

Le misure promesse

Proseguendo nel suo intervento, il presidente ha annunciato un programma di interventi radicali, ribadendo: “Porrò fine alle milioni di ammissioni illegali di Biden ed espellerò chiunque non rappresenti un patrimonio per gli Stati Uniti, o non sia capace di amare il nostro Paese”.

Trump ha inoltre dichiarato che “metterò fine a tutti i benefici e sussidi federali per i non cittadini del nostro Paese, denaturalizzerò i migranti che minano la tranquillità interna ed espellerò qualsiasi cittadino straniero che rappresenti un peso pubblico, un rischio per la sicurezza o non sia compatibile con la civiltà occidentale”.