Trump è forse l’uomo più potente del mondo, ma il suo potere non è illimitato.

Un bel paletto lo piantano i bond, i buoni del tesoro americano, i nostri BOT. Il loro tasso di interesse è un po’ come lo spread, è il campanello di allarme del marcato finanziario.

Il rapporto debito/pil degli USA è arrivato al 120%, cosa che fa sorridere in Italia, dove il rapporto debito/pil sfiora il 140%. Ma gli americani, che grazie al debito godono di una prolungata crescita (mentre da noi ci indebitiamo per pagare gli interessi sul debito che ha scongiurato la rivoluzione), cominciano a preoccuparsi.

“Come i vigilanti del mercato obbligazionario potrebbero limitare il potere di Trump” è il titolo di un lungo articolo scritto da Lawrence Delevingne, Yoruk Bahceli, Davide Barbuscia e Dhara Ranasinghe della Reuters.

L’economista Rebecca Patterson sul New York Times conferma e aggiorna: “ Ascoltate il mercato dei bond, stanno lanciando un avvertimento”.

“Donald Trump incontrerà il suo avversario nei mercati obbligazionari” aveva previsto Gabriel Rubin, editorialista di Reuters nel mese di dicembre.

Secondo quanto scrive Reuters, con l’insediamento di Donald Trump il 20 gennaio, sono riemerse le preoccupazioni sui valori obbligazionari negli Stati Uniti, secondo diversi esperti di mercato. E in questo momento gli indicatori econoomici sono ancora più allarmanti di quelli che si registravano quando Bill Clinton divenne presidente nel 1993.

Per Trump un deficit all’italiana

Il rapporto debito/PIL sta raggiungendo quasi il doppio rispetto al livello raggiunto ai tempi di Clinton. Se non si interviene, si prevede che entro il 2027 supererà i record stabiliti dopo la Seconda guerra mondiale, quando il governo contrasse ingenti prestiti per finanziare lo sforzo bellico.

I rendimenti obbligazionari, che si muovono inversamente ai prezzi, sono in aumento. Il rendimento dei titoli di Stato americani a 10 anni. I titoli del Tesoro sono aumentati di oltre un punto percentuale rispetto al minimo di settembre, un incremento notevole per un parametro in cui anche i centesimi di punto percentuale contano.

Come Clinton prima di lui, scrive Reuters, Trump ora si trova ad affrontare la prospettiva che i bond, le obbligazionari, diventino un potente freno al suo programma politico, secondo diversi ex dirigenti statunitensi e i responsabili delle politiche estere che hanno dovuto affrontare turbolenze di mercato durante il loro mandato.

Reuters ha intervistato quasi due dozzine di politici, economisti e investitori, tra cui consiglieri di Trump ed ex ministri delle finanze greco e britannico, e ha esaminato le crisi del mercato obbligazionario in tutto il mondo a partire dagli anni ’80 per valutare il rischio di turbolenza dopo l’insediamento di Trump.

L’analisi ha rilevato che diversi indicatori monitorati dai trader obbligazionari lampeggiano in rosso.

Il debito federale è aumentato a più di 28 trilioni di dollari, da meno di 20 trilioni di dollari quando Trump è entrato in carica nel 2017.

Anche in altri Paesi il debito si sta accumulando: si prevede che il debito pubblico mondiale totale supererà per la prima volta i 100 trilioni di dollari nel 2024, lasciando gli investitori nervosi.

Preoccupazione in tutto il mondo

Altri paesi potrebbero essere esposti a un rischio più imminente, in parte a causa del timore che le politiche commerciali di Trump possano frenare la loro crescita, hanno affermato gli esperti. Di recente, alcune delle maggiori economie europee, tra cui Gran Bretagna e Francia, sono state sottoposte a pressioni sui mercati obbligazionari.

L’analisi delle crisi passate condotta da Reuters ha dimostrato che è difficile prevedere cosa innescherà una svendita sul mercato obbligazionario. Parte del problema è che i segnali del mercato sono soggetti a interpretazione.

Ma una volta che il panico prende il sopravvento, la situazione può rapidamente sfuggire al controllo, rendendo spesso necessario un intervento significativo per ristabilire la stabilità.

Robert Rubin, Segretario al Tesoro di Clinton ed ex co-presidente di Goldman Sachs, ha affermato che il mercato obbligazionario “potrebbe rendere molto rapidamente molto difficile” per Trump fare ciò che vuole se un forte aumento dei tassi di interesse innescasse una recessione o una crisi finanziaria. “Le condizioni non sane possono continuare a lungo finché non si correggono, rapidamente e selvaggiamente. Quando potrebbe arrivare il punto di svolta, non ne ho idea”, ha detto.

Trump ha affermato di voler abbassare le tasse e stimolare la crescita economica, ma molti dei politici, economisti e investitori che hanno parlato con Reuters hanno accolto con scetticismo le sue promesse di tagli draconiani alla spesa pubblica e di finanziare il suo piano con dazi.

Se a ciò si aggiungono le preoccupazioni che Trump possa indebolire gli Stati Uniti. Secondo queste persone, istituzioni come la Fed potrebbero provocare una violenta reazione del mercato, costringendolo a cambiare rotta. Stephen Moore, consigliere economico di lunga data di Trump, ha individuato come possibile fattore scatenante il rischio di “dazi massicci” che potrebbero danneggiare la crescita globale.

Anna Kelly, portavoce del team di transizione di Trump, ha dichiarato in una nota: “Il popolo americano ha rieletto il presidente Trump con un margine clamoroso, dandogli il mandato di attuare le promesse fatte durante la campagna elettorale, e lui le manterrà introducendo “in una nuova età dell’oro del successo americano fin dal primo giorno.”

I vigilanti obbligazionari

L’economista Ed Yardeni, che ha coniato il termine “vigilanti obbligazionari”, ha affermato che Trump ha guadagnato un po’ di tempo promettendo di tagliare la spesa e nominando persone esperte di mercato nel suo team, come la sua scelta di Segretario al Tesoro, Scott Bessent, un gestore di hedge fund di lunga data che ha familiarità con mercati del debito.

Tali persone potrebbero svolgere lo stesso ruolo che Rubin ha svolto per Clinton, ha affermato Yardeni, “facendogli capire che qualsiasi cosa faccia, dovrà risultare nel complesso relativamente conservativa dal punto di vista fiscale”.

A giugno Bessent aveva dichiarato che avrebbe esortato Trump a ridurre il deficit federale al 3% della produzione economica entro la fine del suo mandato, dal 6,4% dell’anno scorso.

Tuttavia, un altro storico consigliere economico di Trump, l’economista Arthur Laffer, ha affermato che il deficit di bilancio non è l’obiettivo giusto. La sua teoria della curva di Laffer, risalente agli anni ’70, postula che i tagli fiscali possono in realtà portare a maggiori entrate fiscali stimolando l’attività economica.

Laffer ha affermato che il recente aumento dei rendimenti obbligazionari è un segnale positivo per la nuova amministrazione: riflette la convinzione che le politiche di Trump avrebbero stimolato la crescita.

Laffer era consigliere economico dell’ex presidente Ronald Reagan, i cui tagli fiscali e l’aumento della spesa pubblica negli anni ’80 causarono un aumento esponenziale del deficit, politiche che Clinton dovette invertire.

Bill Gross, un importante investitore obbligazionario che faceva parte della banda di vigilanti che si oppose a Clinton, respinse la previsione di Laffer secondo cui la crescita avrebbe risolto il problema sostanziale del debito statunitense.

“Non è successo. Non succederà ora”, ha detto Gross in una e-mail.

Analisi su 40 anni di bond

L’analisi condotta da Reuters sul controllo dei titoli obbligazionari a partire dagli anni ’80 ha dimostrato che quando i mercati perdono fiducia nella politica monetaria, i politici possono rapidamente perdere il controllo.

L’allarme per i tagli fiscali non finanziati nel bilancio del Regno Unito, destinati a stimolare la crescita economica, ha sconvolto i mercati del debito britannico nell’autunno del 2022. I Gilt hanno subito la loro più grande disfatta in un giorno da decenni e la sterlina è sprofondata a minimi record, costringendo la Banca d’Inghilterra a intervenuto.

Le decisioni dei trader di acquistare o vendere titoli di debito, spiega Reuters, lriflettono una serie di fattori, come la loro opinione sulle prospettive di crescita di un paese, l’andamento dell’inflazione e la domanda e l’offerta di obbligazioni.

Alcuni parametri suggeriscono ora che prestare denaro per un periodo di tempo più lungo sta diventando più rischioso, spingendo gli investitori ad applicare interessi più elevati sulle obbligazioni.

Uno di questi parametri è il confronto tra i costi di indebitamento di un paese e il suo potenziale di crescita. Se fossero superiori alla crescita nel lungo termine, il rapporto debito/PIL aumenterebbe anche senza nuovi prestiti, il che rischierebbe di diventare insostenibile nel tempo.

La Fed prevede una crescita a lungo termine degli USA. crescita reale all’1,8%, che si traduce in un 3,8% in termini nominali, una volta preso in considerazione l’obiettivo di inflazione del 2% della banca centrale.

I rendimenti delle obbligazioni a 10 anni sono già più elevati, attestandosi attualmente intorno al 4,7%. Se questa tendenza dovesse continuare, ciò indicherebbe che l’attuale traiettoria di crescita non sarà sufficiente a sostenere i livelli del debito.

In Europa la situazione è simile. Ad esempio, l’organismo di controllo del bilancio della Gran Bretagna stima una crescita reale media dell’1,75% nel lungo termine, compreso un obiettivo di inflazione del 2% che sarebbe inferiore al rendimento dell’oro a 10 anni di circa il 4,7%.

Molto dipenderà dalla risposta dei mercati obbligazionari all’amministrazione Trump. Un aumento dei tassi di interesse negli Stati Uniti, la più grande economia del mondo e il perno del sistema finanziario globale, provocherebbe onde d’urto in tutto il mondo.

I mercati del debito sovrano sono già nervosi. Negli ultimi giorni, il Regno Unito è stato messo sotto pressione dagli operatori obbligazionari che a un certo punto hanno spinto il rendimento dei titoli di Stato britannici a 30 anni al massimo degli ultimi 26 anni. Il rendimento aggiuntivo che la Francia paga per il debito decennale rispetto alla Germania è aumentato a novembre, raggiungendo il livello più alto dal 2012, quando l’Europa era coinvolta in una crisi del debito sovrano.

Gli economisti non sono d’accordo sulla misura in cui l’inflazione negli Stati Uniti aumenterà. Attualmente i rendimenti obbligazionari sono determinati da fattori quali le aspettative di crescita e inflazione, rispetto alla domanda e all’offerta di nuove obbligazioni o alla sostenibilità del debito pubblico.

I dubbi su Musk

Anche le preoccupazioni di alcuni investitori in merito alla spesa pubblica pesano sui rendimenti e non è chiaro quanto sarebbe stato efficace il Dipartimento per l’efficienza governativa guidato da Elon Musk. “C’è una certa preoccupazione sul fatto che i repubblicani siano seriamente intenzionati a tagliare la spesa”, ha affermato Moore.

Musk ha riconosciuto che il suo obiettivo di tagliare 2.000 miliardi di dollari di spesa dal bilancio federale di 6.200 miliardi di dollari è un’impresa ardua.

I mercati obbligazionari sono in attesa di vedere l’impatto dei tagli alla spesa e delle riduzioni fiscali di Trump, e le delusioni potrebbero scatenare i vigilanti, hanno affermato diversi esperti. Litigi persistenti in tutti gli Stati Uniti. tetto del debito pubblico, ulteriori riduzioni per gli Stati Uniti rating creditizio o un calo della domanda estera per gli Stati Uniti. I tesori dovuti a sanzioni e guerre potrebbero peggiorare ulteriormente la situazione.

“Ci sono molte possibili scintille”, ha affermato Ray Dalio, fondatore della società di fondi speculativi macroeconomici Bridgewater Associates, in una e-mail.

Un segnale poco piacevole per Trump

Rebecca Patterson, sul New York Times, conferma. Il mercato obbligazionario ci sta dicendo qualcosa sull’alba della seconda presidenza di Trump, e non è una cosa piacevole.

Gli analisti del reddito fisso e i banchieri centrali sono interessati a ciò che determina il rendimento dei titoli del Tesoro, ovvero il cosiddetto premio a termine. Questa è la frase tecnica per indicare la quantità di interessi che gli investitori richiedono oltre a quelli stabiliti dalla Federal Reserve. Ultimamente è aumentato rapidamente.

La domanda è perché. Talvolta un aumento suggerisce che gli investitori prevedono un periodo robusto di crescita a lungo termine, che potrebbe richiedere tassi più elevati in futuro per raffreddare la situazione. Nelle ultime settimane, tuttavia, sembra riflettere molto più le loro preoccupazioni che il loro ottimismo.

Ciò non dovrebbe sorprendere. Si prevede che la maggior parte delle politiche proposte dal presidente Trump, dai dazi agli ulteriori stimoli fiscali fino alle deportazioni che mettono a dura prova il mercato del lavoro, contribuiranno ad aumentare l’inflazione. E nella misura in cui saranno attuate, si combineranno con un tasso di inflazione che è diminuito rapidamente, ma che rimane al di sopra dell’obiettivo della Federal Reserve ed è ancora più alto di quanto non fosse durante la maggior parte del decennio precedente la pandemia. L’aumento dei tassi a lungo termine è negativo per le aziende e le famiglie che hanno bisogno di indebitarsi, poiché il costo di prestiti come mutui e prestiti per auto è direttamente collegato ai rendimenti dei titoli del Tesoro a 10 anni.

Trump allarma consumatori e imprese

Sono evidenti le preoccupazioni dei consumatori e degli investitori. L’ultimo sondaggio sui consumatori dell’Università del Michigan ha visto le aspettative per un’inflazione a lungo termine salire al 3,2 percento, uno dei livelli più alti registrati dal 2008. I verbali della riunione politica di dicembre della Federal Reserve hanno mostrato che “tutti i partecipanti hanno giudicato che l’incertezza sulla portata, i tempi e “Gli effetti economici dei potenziali cambiamenti nelle politiche che influenzano il commercio estero e l’immigrazione sono stati elevati” e “i rischi attorno alle previsioni di inflazione sono stati visti come orientati al rialzo”. Traduzione: Probabilmente ci sarà più inflazione.

Ciò significa che per la banca centrale sarà più difficile tagliare i tassi. I mercati finanziari hanno già ridotto le loro aspettative sui tagli della Fed nel 2025 a uno o due, rispetto ai cinque o sei di soli tre mesi fa. Nella maggior parte dei casi, una Fed relativamente aggressiva aumenterà i rendimenti di tutti i tipi di obbligazioni.

Un altro fattore da considerare è il timore che la nuova amministrazione possa aumentare il deficit di bilancio. Anche prima di qualsiasi nuovo stimolo economico quest’anno, il Congressional Budget Office ha stimato che il deficit di bilancio aumenterà da 1,9 trilioni di dollari nel 2025 a 2,7 trilioni di dollari entro il 2035.

Gabriel Rubin scriveva

Gabriel Rubin scriveva nel mese di dicembre 2024. Non c’è spazio per la spavalderia di Trump nel mercato obbligazionario.

L’agenda politica del presidente eletto è chiara. Ha fatto campagna elettorale per imporre dazi più elevati sui beni importati, deportare milioni di immigrati clandestini e tagliare le tasse per gli americani, dai baristi ai genitori ai beneficiari della previdenza sociale. Gli effetti inflazionistici combinati di tali misure saranno quasi certamente molto più ripidi di qualsiasi risparmio possa essere trovato dalla commissione per l’efficienza governativa guidata dal miliardario Elon Musk.

Il debito federale è salito alle stelle del 75%, a circa 35 trilioni di $, da meno di 20 trilioni di $ quando Trump vinse le elezioni per la prima volta nel 2016. Tre eventi principali spiegano l’impennata: i suoi tagli fiscali distintivi; la spesa per la ripresa e gli aiuti per la pandemia; e il trio di pacchetti infrastrutturali e industriali emanati sotto il presidente Joe Biden. Il rapporto debito/PIL degli Stati Uniti è ora al 120%, con un deficit fiscale del 2024 di 1,8 trilioni di $.

Le somme sono destinate ad aumentare e gli investitori lo sanno. I rendimenti dei titoli del Tesoro a 10 anni sono balzati a circa il 4,5% nella settimana successiva alle elezioni del 5 novembre, quando è diventato chiaro che i repubblicani avrebbero controllato anche entrambe le camere del Congresso. L’aumento è stato dal 3,6% di metà settembre, quando la contendente democratica Kamala Harris era in vetta ai sondaggi. Con quasi 8 trilioni di $ di prestiti aggiuntivi necessari per pagare solo i dazi e i tagli fiscali di Trump nel prossimo decennio, come stimato dal Comitato non partigiano per un bilancio federale responsabile, non c’è da stupirsi che gli acquirenti di debito statunitense stiano già estraendo un prezzo più alto.

Anche i rendimenti obbligazionari tendono a muoversi nella stessa direzione dei tassi di interesse. La Federal Reserve ha appena iniziato ad abbassarli, avendo bloccato i prezzi alle stelle aumentando il tasso di riferimento dei fondi federali a oltre il 5%. Di fronte a pressioni inflazionistiche più elevate, la banca centrale probabilmente dovrà ridimensionare i piani per un’altra riduzione di 1 punto percentuale nel 2025. In previsione di tali cambiamenti, i trader spingerebbero i rendimenti ancora più in alto, rendendo così il debito statunitense ancora più costoso da emettere.