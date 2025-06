“L’Iran avrebbe dovuto firmare l”accordo’ che gli avevo detto di firmare. Che vergogna, che spreco di vite umane. In poche parole, l’Iran non può avere un’arma nucleare. L’ho ripetuto più e più volte! Tutti dovrebbero evacuare immediatamente Teheran!”. Il post scritto da Donald Trump è solo una delle imprevedibili azioni del presidente Usa che in poche ore ha lanciato un messaggio allarmante, lasciato in anticipo il G7 in Canada, non ha firmato il comunicato congiunto dei leader prima di cambiare idea, ha litigato furiosamente con il presidente francese Macron che cercava forse di mitigare lo sconcerto per l’abbandono dei lavori (non ha incontrato Zelensky).

Ritorno anticipato a Washington

Trump ha dichiarato che il suo ritorno anticipato a Washington dal G7 non ha “nulla a che fare con un cessate il fuoco” tra Israele e Iran. “Il presidente francese Emmanuel Macron, per farsi pubblicità, ha erroneamente affermato che ho lasciato il vertice del G7 in Canada per tornare a Washington e lavorare a un ‘cessate il fuoco’ tra Israele e Iran. Falso!”: ha scritto Trump sul suo social network Truth. Macron “non ha idea del perché io sia ora in viaggio per Washington, ma di certo non ha nulla a che fare con un cessate il fuoco.