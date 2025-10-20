Ucraina, i retroscena del pranzo fra Trump e Zelenskyy alla Casa Bianca venerdì 17 ottobre, gettano un’ombra sinistra sulle reali intenzioni del presidente americano.

Il suo mutato atteggiamento a seguito della telefonata con Putin il giorno prima genera e conferma i sospetti più dolorosi, come se il russo avesse tirato la briglia al suo burattino a Washington.

Il nodo è quello delle concessioni territoriali che Putin pretende per sospendere i combattimenti. I russi vogliono molto di più di quanto conquistato sul campo, cosa che ovviamente gli ucraini non accettano.

Partiamo dall’incontro di venerdì, che ha lasciato delusa la delegazione ucraina, durante il quale Trump ha spinto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky a cedere porzioni di territorio alla Russia e si è anche rifiutato di fornire missili Tomahawk per l’Ucraina, cosa che aveva promesso pochi giorni prima.

Trump, continui voltafaccia sulla Ucraina

Dopo l’incontro con Zelensky, Trump ha chiesto pubblicamente un cessate il fuoco sulle attuali linee del fronte, una posizione che il presidente ucraino ha poi abbracciato in dichiarazioni ai giornalisti. Zelensky ha affermato che non avrebbe ceduto volontariamente alcun territorio a Mosca.

Zelensky ha presentato la proposta di Trump come un primo passo per negoziati più ampi e ha affermato che la questione più importante riguarda Putin, che ha accusato di non volere la pace.

“Dobbiamo fermarci dove siamo, ha ragione, il presidente ha ragione”, ha detto Zelensky ai giornalisti fuori dalla Casa Bianca dopo l’incontro, suggerendo che fermarsi sull’attuale linea di contatto potrebbe rappresentare un cessate il fuoco sulla strada verso una “pace giusta e duratura”.

Fermare la guerra “riguarda Putin, perché non siamo stati noi a iniziare questa guerra”, ha detto Zelenskyy.

La delusione di Zelensky

Zelensky si è recato a Washington in cerca di missili statunitensi a lungo raggio in grado di colpire Mosca e oltre. Trump sembrava ricettivo alla proposta all’inizio di questa settimana, dopo una serie di telefonate con il leader ucraino.

Il suo tono è cambiato dopo aver parlato con Putin giovedì, l’ultimo colpo di scena in mesi di diplomazia che hanno visto l’umore di Trump passare dalla simpatia alla frustrazione per entrambe le parti.

Un consigliere di Putin, Yuri Ushakov, ha affermato che Putin ha avvertito Trump che fornire all’Ucraina missili Tomahawk a lungo raggio avrebbe danneggiato le relazioni tra Stati Uniti e Russia senza cambiare la situazione sul campo di battaglia.

“Vogliamo la pace. Putin non la vuole. Ecco perché abbiamo bisogno di pressione su di lui”, ha detto Zelensky ai giornalisti nella Sala del Consiglio dei Ministri prima del pranzo. “Capiamo di cosa abbiamo bisogno per spingere Putin al tavolo delle trattative.”

L’incontro è stato una chiara delusione per Zelensky, che sperava di convincere Trump a fornire al suo governo missili Tomahawk a lungo raggio in grado di colpire in profondità la Russia.

Alcuni elementi dei colloqui sono stati riportati per la prima volta dal Financial Times domenica.

L’incontro tra i presidenti degli Stati Uniti e dell’Ucraina è sfociato più volte in una “lite furibonda”, con Trump che “imprecava continuamente”, hanno riferito fonti vicine alla vicenda. Hanno aggiunto che il presidente degli Stati Uniti ha gettato via le mappe del fronte in Ucraina, ha insistito affinché Zelensky consegnasse l’intera regione del Donbass a Putin e ha ripetutamente ribadito i punti di discussione espressi dal leader russo nella loro chiamata del giorno prima.

Sebbene Trump abbia in seguito appoggiato il congelamento delle attuali linee del fronte, l’aspro incontro sembrava riflettere il cambiamento di posizione del presidente degli Stati Uniti sulla guerra e la sua disponibilità ad appoggiare le richieste massimaliste di Putin.

Nelle ultime settimane, c’erano state indicazioni che Trump stesse aumentando gli sforzi per imporre un accordo a Kiev e Mosca, a favore di un pieno sostegno agli ucraini.

“È stato piuttosto grave”, ha detto una fonte. “Il messaggio era: ‘Il vostro Paese si congelerà e il vostro Paese sarà distrutto'” se l’Ucraina non raggiungerà un accordo con la Russia.

Trump è ricorso a parolacce più volte durante l’incontro, ha detto la fonte.

Due fonti hanno avuto l’impressione che Trump fosse stato influenzato dalla chiamata di giovedì con il presidente russo Vladimir Putin.

Durante quella telefonata, il Washington Post ha riferito che Putin aveva proposto uno scambio territoriale in cui l’Ucraina avrebbe ceduto le regioni di Donetsk e Luhansk in cambio di piccole parti di Zaporizhia e Kherson.

Una delle fonti ha affermato che funzionari statunitensi hanno proposto proprio questo scambio a Zelenskyy venerdì. Ma gli ucraini vedono un grande valore strategico nella parte di Donetsk e Luhansk che ancora detengono: credono che cedere quel territorio renderebbe il resto dell’Ucraina molto più vulnerabile alle offensive russe, ha detto la fonte.

“Non daremo nulla all’aggressore e non dimenticheremo nulla”, ha detto Zelenskyy durante il suo discorso notturno.

Vediamo chiaramente che questa Russia rappresenta una minaccia a lungo termine”.

Giovedì, prima di incontrare Zelensky, Trump ha dichiarato che avrebbe presto incontrato Putin a Budapest. Un collaboratore del Cremlino ha dichiarato poco dopo che il Segretario di Stato americano Marco Rubio e il Ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov si sarebbero incontrati nei prossimi giorni per preparare il vertice.