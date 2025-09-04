“A tutt’oggi 26 paesi di questa Coalizione dei Volenterosi si sono impegnati per inviare truppe in Ucraina come forze di riassicurazione fin dal giorno seguente alla firma di una pace”. Lo ha dichiarato Emmanuel Macron al termine della riunione dei Volenterosi, sottolineando che tra i Paesi coinvolti ci sono anche Italia, Polonia e Germania.

Italia, Polonia e Germania, le parole del presidente francese, sono fra i 26 paesi” che parteciperanno alle garanzie di sicurezza, “con un contributo che va dalla rigenerazione dell’esercito ucraino, al dispiegamento di truppe di terra, mare e cielo, o con la messa a disposizione di basi”. “Ognuno ha le sue modalità di contributo, alcuni inviando truppe sul territorio, altre mettendo a disposizione le loro basi Nato, non voglio qui dare dettagli, ma tutti e tre i paesi sono contributori importanti a queste garanzie di sicurezza”, ha aggiunto.

“Il nostro obiettivo non è di fare la guerra ma di garantire la pace e un cessate il fuoco, e prevenire un nuovo attacco”, ha aggiunto il presidente francese, spiegando che ogni contributo varierà dal dispiegamento di truppe di terra, mare e aria alla messa a disposizione di basi Nato. Macron ha ricordato che “la Russia ha perso oltre un milione di soldati tra morti e feriti per conquistare meno dell’1% del territorio ucraino dal novembre 2022”. Ha quindi bollato come “immorale, illegale e impossibile” la pretesa di Mosca di un ritiro ucraino come condizione per avviare trattative di pace.

“Se la Russia continuerà a rifiutare negoziati concreti, adotteremo nuove sanzioni insieme agli Stati Uniti”, ha avvertito ancora. Intanto il premier Keir Starmer ha ribadito: “Di Vladimir Putin non ci si può fidare”, condannando gli “attacchi indiscriminati” su Kiev. Il ministro della Difesa John Healey, in visita nella capitale ucraina, ha chiesto garanzie “credibili” di sicurezza postbellica, ricordando il contributo da 1,3 miliardi di dollari garantito finora da Londra.