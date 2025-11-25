L’Ucraina sostiene “l’essenziale” del quadro dell’accordo di pace dopo i colloqui di Ginevra. Lo scrive Reuters online citando un funzionario ucraino. Il funzionario, rimasto anonimo, ha aggiunto che le questioni più delicate del quadro saranno discusse tra Volodymyr Zelensky e Donald Trump.

I progressi del negoziato a Ginevra

Se il premier britannico Starmer – che conferma il pieno sostegno a Kiev a cominciare da uomini e mezzi sul terreno – invita a non correre perché l’ok ucraino è circoscritto ad alcuni punti e non è un sì a un accordo di pacecomplessivo, il premier francese Macron mostra più entusiasmo.

“Finalmente c’è la possibilità di realizzare veri progressi verso una buona pace” fra Ucraina e Russia: lo ha detto, in apertura della videoconferenza della “coalizione dei volenterosi” che sostiene Kiev.

Il presidente ucraino vuole incontrare il presidente americano “il prima possibile”, possibilmente durante il ponte del Ringraziamento, per finalizzare un accordo congiunto tra Stati Uniti e Ucraina sui termini per porre fine alla guerra: lo ha dichiarato ad Axios il capo dello staff di Zelensky, Andriy Yermak.

Intanto cominciano a emergere alcuni punti del nuovo piano di pace in 19 punti, nato dai febbrili negoziati tra gli americani, gli ucraini e gli europei, dopo che il piano americano in 28 punti aveva provocato la levata di scudi di Kiev e dell’Europa.

Nuovo piano di pace in 19 punti, le bozze

Reuters sul sito affronta i punti principali della bozza europea anche se va notato che ci sono altre versioni del testo, riportate da organi di stampa americani e britannici, in parte diverse dalla copia ottenuta da Reuters.

Sulle concessioni territoriali, l’ultima bozza sostiene che “l’Ucraina si impegna a non recuperare il suo territorio sovrano occupato con mezzi militari. I negoziati sugli scambi territoriali inizieranno dalla Linea di Contatto”.

Sulla Nato, il piano in 19 punti afferma che “l’adesione dell’Ucraina alla Nato dipende dal consenso dei membri della Nato”, secondo la versione di Reuters. Si sottolinea che al momento non esiste un consenso, ma il testo lascia aperta la porta.

Per le forze armate il piano europeo suggerisce che l’esercito ucraino sia “limitato a 800.000 uomini in tempo di pace” e non 600.000. In entrambe le bozze, all’esercito russo, ben più numeroso, non viene chiesto di effettuare tagli. Quanto alle future elezioni in Ucraina, la bozza europea afferma solo che le elezioni dovranno tenersi “il prima possibile” dopo la firma dell’accordo.