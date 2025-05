“Meloni non ci racconti più la vicenda di una madre, cristiana e patriota. Una cristiana non si gira dall’altra parte quando si fanno a pezzi i bambini. Sono 15mila i bambini uccisi a Gaza”. Questo il duro attacco del leader del M5s Giuseppe Conte in Aula, in occasione dell’approvazione alla Camera della mozione della maggioranza su Gaza. “Accanto alla responsabilità degli autori di un genocidio ci sono le corresponsabilità” di quei “governi che ancora si mostrano amici di Netanyahu”. “Tutto questo ha un nome: complicità”, ha aggiunto Conte. A Gaza “non è” in corso “una operazione di antiterrorismo, si chiama pulizia etnica”.

La mozione di maggioranza su Gaza

Bocciate quindi le altre mozioni di opposizione, di Pd-M5s-Avs e di Azione. Di quella di Italia Viva sono stati approvati solo alcuni impegni che avevano avuto parere favorevole da parte del governo. Quella della maggioranza chiede di “sostenere, insieme ai partner europei e internazionali, ogni tentativo di soluzione negoziata tra Israele e i rappresentanti palestinesi – anche a partire dal piano predisposto dai Paesi arabi – per la stabilizzazione e la ricostruzione di Gaza e per consolidare in modo permanente la cessazione delle ostilità, anche nell’ottica di rilanciare un processo politico verso una pace giusta e duratura in Medio Oriente, basata sulla soluzione dei due Stati, con Israele e uno Stato di Palestina che vivano fianco a fianco in pace e sicurezza, all’interno di confini mutualmente riconosciuti”.

L’attacco di Elly Schlein

Critiche alla presidente del Consiglio Meloni anche dalla segretaria del Pd Schlein.”A Gaza c’è l’inferno in terra”, “l’Onu dice che la fame viene usata come un’arma di guerra”, “la comunità internazionale e il governo italiano devono fare ogni sforzo per fermare il massacro. Nella nostra mozione chiediamo al governo di uscire dal silenzio complice” perchè “stanno violando ogni norma”. Queste le parole della segretaria del Pd in Aula. “Chiediamo a Meloni: di fronte a questo oltraggio come si può restare fermi? Non si può restare immobili di fronte al disegno di sterminio”. “A Gaza sono in corso atrocità” e “il silenzio è complice. Lei rappresenta l’Italia – ha detto riferendosi a Meloni – ma l’Italia, che non si gira dall’altra parte e ripudia la guerra, non è rappresentata da lei”.