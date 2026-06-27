Al momento non vince la sfida con la Lega, ma uno degli ultimi sondaggi attribuisce a Futuro Nazionale di Roberto Vannacci un peso determinante per far prevalere il centrodestra alle politiche del 2027. O almeno, questo dice una rilevazione di Emg per il Tg3. Un aspetto che il generale intende far pesare.

“Io non credo ai sondaggi – ha scritto sui social Vannacci – però se il buongiorno si vede dal mattino…”. I numeri di Emg dicono che Futuro Nazionale arriverebbe al 6,6%, quasi un punto sotto la Lega (7,4%) e quasi due punti sotto Forza Italia (8,3%). Ma con Fratelli d’Italia al 26%, senza il partito di Vannacci il centrodestra si fermerebbe al 43,3% (1,3 punti in meno rispetto alle ultime politiche) contro il 43,7% del centrosinistra. Con i due poli dati praticamente alla pari, ogni contributo fa la differenza.

Vannacci, Alemanno e Meloni

Il generale può contare in queste ore sull’impatto mediatico del suo abbraccio con l’ex sindaco di Roma Gianni Alemanno. La collaborazione politica fra i due potrebbe far presa anche su una fascia di elettori di FdI. E infatti, il partito della premier marca il territorio: “Abbiamo costruito, donato e salvato i nostri valori, abbiamo riportato in una casa la destra perché noi siamo la destra – ha detto Arianna Meloni, capo della segretaria politica nazionale di FdI -. Noi siamo una destra libera, coraggiosa che non tradisce. E quella destra ha costruito una sua proposta, che ha convinto gli elettori. Abbiamo scritto una pagina di storia insieme”.

Per adesso, Vannacci fa opposizione al governo. “Se votiamo a settembre 2027, come è intendimento del governo – ha detto il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera Galeazzo Bignami – con Futuro Nazionale c’è il tempo per riflettere e confrontarsi sul programma. Ci sono alcune cose su cui ci si può trovare, altre meno”.