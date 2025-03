In un’intervista al Quotidiano Nazionale, Nichi Vendola, presidente di Sinistra Italiana, critica duramente il piano della presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, definendolo “una truffa e un crimine”. L’ex presidente della Regione Puglia attacca il progetto di rafforzamento delle spese militari nell’Unione Europea. “Il piano di von der Leyen è una truffa perché non c’è neppure la traccia di un esercito europeo ma solo l’implementazione abnorme delle spese militari dei singoli Stati che già spendono molto ma molto di più della Russia di Putin”, afferma. Ma non si tratta solo di un inganno, secondo il leader di Sinistra Italiana: “E poi è un crimine perché si tratterebbe inevitabilmente di risorse sottratte alla vita, alla salute e all’istruzione, a diritti fondamentali dei cittadini europei”.

Un’Europa in declino politico e morale

Per Vendola, il problema dell’Europa non si limita alla minaccia rappresentata da Vladimir Putin e Donald Trump, ma è aggravato dalla classe dirigente europea, che considera inadeguata. “Non ci sono solo il despota russo e il tycoon americano a minacciare la nostra idea di democrazia, versione civiltà – dice – c’è anche la mediocrità e l’isteria bellicista dell’attuale classe dirigente del vecchio Continente”. A suo avviso, la politica europea ha tradito la sua missione originaria: “Capace solo di esprimere quel degrado politico e morale che ha reso l’Europa incapace di diventare ciò che per cui era nata, non solo un mercato o una moneta comune, ma una potenza di pace”.

Un appello alla sinistra e a Elly Schlein

Il politico lancia un appello alla sinistra affinché si opponga con fermezza a questa deriva militarista. “Di fronte a tutto questo serve un no saggio e coraggioso, lo dico anche a chi a sinistra sembra reclutato dal fascino della guerra”, sostiene. A suo parere, solo un rifiuto netto delle logiche belliciste può rafforzare l’alleanza progressista e restituire dignità alla politica. Infine, si rivolge direttamente alla segretaria del Partito Democratico: “E spero anche che su questo Elly Schlein tiri dritto nel suo partito: la pace è l’unico programma politico che rende credibile la politica”.