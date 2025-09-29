Più marchigiano di un marchigiano. Felice di aver ritrovato l’appassionata sindaca Rosa Piermattei”. Vittorio Sgarbi ha pubblicato su X una sua foto che lo ritrae mentre inserisce la sua scheda di voto nell’urna al seggio elettorale nel comune di San Severino Marche dove ha la residenza.

Il critico d’arte appare dimagrito dopo il lungo ricovero ospedaliero. Tra gli hashtag nel suo post #sanseverinomarche e #rinascimentomarchigiano. Le foto le ha postate lui stesso su Instagram, forse anche per rispondere a distanza alla figlia Evelina che nei giorni scorsi ha chiesto formalmente la nomina di un amministratore di sostegno per il padre, sostenendo che non sia più in grado di gestire in autonomia i propri averi.