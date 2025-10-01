Vittorio Sgarbi e la depressione dopo le dimissioni dal governo: “Pesavo 59 chili, non avevo più voglia di vivere”
“Ero molto debole, sono arrivato a pesare 59 chili. Adesso sono 71. Vede questi pantaloni? Non mi stavano su”. Vittorio Sgarbi rompe il silenzio e parla per la prima volta della sua lotta contro la depressione. Lo fa nel corso di un’intervista ad Aldo Cazzullo sul Corriere della Sera, rivelando ciò che gli ha tolto la gioia di vivere, portandolo a non desiderare neanche più il cibo: il dispiacere per quella che secondo lui è stata un’ingiustizia subita, ossia le sue dimissioni da sottosegretario alla Cultura del governo Meloni.
Sgarbi: “Mai sentito Meloni”
“Non desideravo più nulla. Non avevo più voglia di vivere. E ho cominciato a rifiutare il cibo”, spiega il critico d’arte. “Anche solo vedere il cibo mi repelleva. Terribile”. Non manca una nota di amarezza verso chi non si è mai fatto vivo con lui. “Qualcuno di Fratelli d’Italia è stato solidale con lei?”, chiede il giornalista: “Politicamente, nessuno”, risponde Sgarbi. “La presidente del Consiglio?”, ribatte Cazzullo. “Mai sentita in questi mesi”, precisa l’ex sottosegretario.
La vicinanza della compagna Sabrina e della sorella Elisabetta
“Sabrina mi ha salvato la vita. Con il suo amore. E adesso la sposo” dichiara nell’intervista il critico. “Mia sorella Elisabetta. Mi è sempre stata vicina. Sempre. Mi portava in giro per i migliori ristoranti della Versilia, pur di farmi mangiare qualcosa. Ordinava tutti i piatti del menu, nella speranza che almeno uno mi ingolosisse”. Cosa desidera ora? “Ricominciare a vivere. A scrivere. Mi piacerebbe tornare ancora una volta a fare teatro”.