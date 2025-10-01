“Ero molto debole, sono arrivato a pesare 59 chili. Adesso sono 71. Vede questi pantaloni? Non mi stavano su”. Vittorio Sgarbi rompe il silenzio e parla per la prima volta della sua lotta contro la depressione. Lo fa nel corso di un’intervista ad Aldo Cazzullo sul Corriere della Sera, rivelando ciò che gli ha tolto la gioia di vivere, portandolo a non desiderare neanche più il cibo: il dispiacere per quella che secondo lui è stata un’ingiustizia subita, ossia le sue dimissioni da sottosegretario alla Cultura del governo Meloni.

Sgarbi: “Mai sentito Meloni”