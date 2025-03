La presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen ha parlato dell’attuazione del Patto sulla Migrazione e l’Asilo. Per la presidente Ue si tratta della “prima delle nostre priorità chiave per l’anno a venire”.

La von der Leyen lo ha scritto nella lettera ai leader in vista del Consiglio europeo dove ha spiegato che l’esecutivo Ue sta “lavorando a proposte per accelerare aspetti mirati del Patto, inclusa la designazione di paesi di origine sicuri con eccezioni, che, se applicati il prima possibile, miglioreranno l’efficienza del nostro sistema di asilo”. Nella nuova proposta sui rimpatri, la presidente Ue ha segnalato che “stiamo anche aprendo la possibilità per gli Stati membri di stabilire ‘hub di rimpatrio’ in paesi terzi”.