Il ritorno di Taiwan alla Cina è “un elemento chiave dell’ordine internazionale del secondo dopoguerra”. È quanto ha detto il presidente Xi Jinping nella sua telefonata con l’omologo americano Donald Trump, chiarendo “la posizione di principio” di Pechino sulla questione di Taiwan. Cina e Stati Uniti, nel resoconto del network statale Cctv, “hanno combattuto fianco a fianco contro il fascismo e il militarismo: ora dovrebbero collaborare per salvaguardare i risultati ottenuti con la vittoria nella Seconda guerra mondiale”.

Xi, inoltre, ha sottolineato che “il positivo incontro tenutosi a Busan, in Corea del Sud, il mese scorso ha prodotto numerosi importanti consensi, che hanno calibrato la rotta e immesso slancio nel costante progresso delle relazioni” bilaterali, “inviando un segnale positivo al mondo”. Da quell’incontro, a margine del forum Apec, “le relazioni Cina-Usa sono generalmente rimaste stabili e migliorate, accolte con ampio favore da entrambi i Paesi e dalla comunità internazionale”. Tutto ciò, in particolare, dimostra ancora una volta che il principio secondo cui “‘la cooperazione avvantaggia entrambe le parti, il confronto danneggia entrambe’ è un buon senso ripetutamente verificato dalla pratica e che “il successo reciproco e la prosperità comune” tra Cina e Usa sono una realtà tangibile”.

Le due parti, pertanto, “dovrebbero mantenere questo slancio, aderire alla direzione corretta, mantenere un atteggiamento di uguaglianza, rispetto e reciproco vantaggio, ampliare l’elenco delle aree di cooperazione, ridurre l’elenco delle questioni, impegnarsi per progressi più positivi, aprire nuovi spazi di cooperazione nelle relazioni Cina-Usa e apportare maggiori benefici ai popoli di entrambi i Paesi e al mondo”.

Il resoconto del colloquio telefonico, oltre alla parte relativa a Xi, include una sintesi di quanto detto da Trump, secondo la tradizione mandarina non sempre gradita alle controparti. Il tycoon, ha aggiunto la Cctv, avrebbe detto che “il presidente Xi Jinping è un grande leader” e che l’incontro avuto a Busan “è stato molto piacevole”, concordando “pienamente con la visione sulle relazioni bilaterali”. Infine, “entrambe le parti stanno attuando appieno l’importante consenso raggiunto all’incontro di Busan. La Cina ha svolto un ruolo cruciale nella vittoria della Seconda Guerra Mondiale e gli Stati Uniti comprendono l’importanza della questione di Taiwan per la Cina”.