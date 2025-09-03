“Il mondo si trova di fronte a una scelta tra la pace e la guerra”. Con queste parole il presidente cinese Xi Jinping ha aperto la cerimonia per gli 80 anni della vittoria nella Seconda guerra mondiale, durante la parata militare in Piazza Tienanmen. Xi ha ribadito che “la Cina è per una forza di pace e di sviluppo. Nessun bullo potrà intimidirci”, accogliendo Vladimir Putin e Kim Jong-un per un breve colloquio sul tappeto rosso davanti alla Città proibita.

La giornata è proseguita con la sfilata di nuovi armamenti, incluso il missile balistico intercontinentale DF-61, e con un ricevimento ufficiale alla Grande sala del popolo. Successivamente, Putin e Kim hanno avviato un bilaterale a Pechino, durante il quale il presidente russo ha ringraziato Pyongyang per l’invio di armi a sostegno della guerra in Ucraina, sottolineando che Mosca e Pyongyang “lottano insieme contro il nazismo moderno”.

Dagli Stati Uniti, intanto, è arrivato il saluto sarcastico di Donald Trump: “La domanda più importante a cui rispondere è se il presidente cinese Xi Jinping menzionerà o meno l’enorme quantità di sostegno e sangue che gli Stati Uniti hanno donato alla Cina per aiutarla a liberarsi da un invasore straniero molto ostile. Vi prego di porgere i miei più cordiali saluti a Vladimir Putin e Kim Jong-un mentre cospirate contro gli Stati Uniti”.