Lo storico consigliere di Volodymyr Zelensky, Andriy Yermak, ha annunciato le sue dimissioni con dichiarazioni durissime al New York Post: “Vado al fronte e sono pronto a qualsiasi rappresaglia. Sono una persona onesta e perbene”, ha affermato, spiegando di sentirsi tradito: “La mia dignità non è stata tutelata, nonostante sia a Kiev dal 24 febbraio 2022. Pertanto, non voglio creare problemi a Zelensky, vado al fronte”.

Yermak si è detto inoltre “disgustato” dalle accuse e “ancora più disgustato dalla mancanza di sostegno da parte di coloro che conoscono la verità”.

La decisione arriva dopo la perquisizione del suo appartamento, disposta nell’ambito dell’inchiesta sul presunto scandalo di corruzione da 100 milioni di euro legato al settore nucleare. I media di Kiev riportano che Volodymyr Zelensky, pur elogiando il suo consigliere, ha ribadito che “non ci dovrebbe essere motivo di essere distratti da nient’altro che dalla difesa dell’Ucraina”.

Secondo Axios, Yermak avrebbe dovuto partire oggi per Miami “per colloqui con la squadra del presidente Trump sul piano di pace”, incontrando Jared Kushner e l’inviato speciale Steve Witkoff, con l’obiettivo di “finalizzare l’intesa tra Stati Uniti e Ucraina prima che Witkoff e Kushner si recassero a Mosca per incontrare il presidente russo Vladimir Putin”. Dopo le dimissioni, Zelensky ha ora nominato Rustem Umerov, già ministro della Difesa, nuovo capo della delegazione ucraina ai negoziati, confermando la presenza del capo dell’intelligence militare, Kirylo Budanov.