“Le relazioni russo-italiane stanno attraversando la crisi più profonda dalla Seconda guerra mondiale” a causa delle “pressioni della Nato” sull’Italia. Tuttavia, “mi piacerebbe credere che non si sono interrotte, ma sono sospese”. Lo ha detto la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, citata dalla Tass, partecipando a un webinar sul fact-checking.

“Naturalmente ricordiamo il ruolo dell’Italia nella Seconda guerra mondiale – ha sottolineato Zakharova – ma ricordiamo e teniamo a mente anche i bei tempi nelle nostre relazioni, che sono durate 80 anni. Un periodo lungo, e abbiamo avuto una interazione molto buona con l’Italia”. Ma ora, ha insistito la portavoce russa, i rapporti bilaterali sono in crisi perché l’Italia è “sotto pressione da parte della Nato, del mondo anglo-sassone, di questa dittatura ultraliberale”. “Le nostre relazioni – ha proseguito Zakharova – attualmente sono in pausa. Intendo non solo le relazioni ufficiali, ma anche le relazioni economiche e finanziarie. Mi piacerebbe credere che non si sono interrotte, ma che piuttosto sono in pausa”.