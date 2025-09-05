“Migliaia di truppe occidentali potrebbero essere dispiegate in Ucraina nell’ambito delle garanzie di sicurezza fornite dagli alleati contro la Russia”. Lo ha dichiarato il presidente Volodymyr Zelensky, spiegando che i numeri saranno “nell’ordine delle migliaia” anche se “è ancora un po’ presto per parlarne nei dettagli”. Intervenuto al Forum economico di Cernobbio, il leader ucraino ha ribadito che le garanzie non devono attendere la fine del conflitto: “È importante che scattino subito. Le garanzie sono anche economiche, ringrazio i 26 Paesi che hanno già dato disponibilità: è un importante passo avanti”.

Zelensky ha sottolineato che “ci sono 45 Paesi nella coalizione, 26 pronti a un sostegno concreto alla sicurezza, tra cui l’Italia. E il presidente Trump ha confermato che l’America è pronta a partecipare”. Sul fronte militare, ha ribadito: “L’armata ucraina è grande, 800.000 persone, la più grande in Europa. È una garanzia non solo per l’Ucraina, ma per tutta l’Europa”. Il presidente ha poi ringraziato Washington per il sostegno: “Abbiamo bisogno dei Patriot, solo gli Stati Uniti ne hanno in numero sufficiente, insieme a licenze e sistemi di intelligence”. Infine, ha rimarcato: “La pressione politica passa anche dalle sanzioni contro l’aggressione russa”.