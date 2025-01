Intervistato da Repubblica, l’europarlamentare del Partito Democratico Nicola Zingaretti dice che Giorgia Meloni dopo l’elezione di Donald Trump dovrà far valere gli interessi europei: “Su opportunità o rischi molto dipenderà da Meloni: mi auguro che la nostra premier rappresenti gli interessi dell’Europa, non quelli di Trump in Europa. Spero che per una volta farà prevalere il bene comune e non la faziosità di partito. Sapendo l’immenso pericolo che corriamo: i sovranisti vogliono indebolire la Ue”.

Le parole di Zingaretti

Secondo Zingaretti quello di Donald Trump “è stato un discorso da padrone del mondo, mentre la democrazia prevede capi di Stato, non padroni”. Quando gli chiedono se la Casa Bianca potrebbe usare l’Italia per dividere l’Ue, Zingaretti replica: “Mi auguro di no, anche perché gli interessi italiani coincidono con quelli europei. Le parole ascoltate a Washington sono contro di noi, su questo dobbiamo essere chiari. In quanto Paese fondatore, abbiamo il dovere di giocare da protagonisti nel rilancio della Ue verso l’integrazione. Per affrontare il futuro liberi e sicuri serve più Europa, la massima coesione possibile, non la minima necessaria. Se oggi questo rilancio stenta a manifestarsi è responsabilità dei nazionalismi che sono forti ed egemoni in moltissimi governi, tra cui il nostro”.