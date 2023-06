Caccia alla zanzara tigre, morte alle larve, come difendersi, in Emilia Romagna distribuiti migliaia di kit

Caccia alla zanzara tigre. È un insetto aggressivo, una minaccia sanitaria per l’uomo, trasmette infezioni virali.

L’Emilia, benché ferita dall’alluvione in Romagna (15 morti) ed impegnata nello sforzo titanico dei soccorsi, ha trovato modi e tempi per attivare un piano di prevenzione. Numerosi gli incontri pubblici aperti alla cittadinanza.

Reggio Emilia ha addirittura promosso il “Zanzara Tigre Day” non solo per spiegare il pericolo e come affrontarlo; ma anche per distribuire – gratis – migliaia di kit con prodotti larvicidi.

Sabato 27 maggio il capoluogo ed una ventina di comuni (tra cui Guastalla, Scandiano, Montecchio) hanno prontamente risposto. Ma la distribuzione continua in tutte le farmacie. E in tutta la regione passa un preciso avvertimento.

Eccolo: ”Spesso si ritiene necessaria la lotta contro le zanzare adulte, mentre è ben più efficace quella contro le larve”.

La battaglia è cominciata. Nelle aree pubbliche provvede l’Iren con trattamenti periodici. Nelle aree private ci pensano i cittadini. Allo scopo c’è anche una app (ZanzaRer) con tutte le informazioni utili comprese le indicazioni operative su prevenzione e lotta alle zanzare’.

IL “MORSO” DELLA ZANZARA CHE VIENE DALL’ASIA

Oltre che fastidioso, la puntura della zanzara originaria dell’Asia e ormai presente in tutta Europa, produce malattie che si possono trasmettere all’uomo come la febbre gialla. I sintomi sono chiari: dolore, gonfiore e prurito. Aspetti che possono essere molto fastidiosi ma che restano parziali rispetto alla pericolosità di questa zanzara.

Non va dimenticato inoltre che la zanzara tigre rappresenta un rischio anche per i cani e gli altri animali domestici.

COME DIFENDERSI DALLA ZANZARA TIGRE

Innanzitutto serve una maggiore attenzione perché l’insetto non ha per forza bisogno di uno stagno, di un canale o di una fontana per deporre le uova, ma è perfettamente in grado di sfruttare spazi più piccoli come ad esempio un piccolo sottovaso in cui resti acqua per una settimana, a volte anche meno.

Nei locali si consiglia di usare vaporizzatori elettrici, tenendo ben arieggiato il locale. Inoltre va considerato che durante la stagione estiva la zanzara tigre si rifugia nei giardini e nei cespugli e punge anche di giorno. Per evitare i suoi attacchi è consigliato di utilizzare repellenti sui vestiti.