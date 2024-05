Colesterolo: cos’è, a cosa serve e valori di riferimento da non superare

Il colesterolo è una sostanza lipidica fondamentale per il corretto funzionamento del nostro organismo. Tuttavia, un livello di colesterolo elevato può rappresentare un serio rischio per la salute, aumentando la probabilità di sviluppare malattie cardiovascolari. In questo articolo, esploreremo in dettaglio cos’è il colesterolo, le funzioni che svolge nel corpo e i valori di riferimento per mantenerlo sotto controllo.

Cos’è il colesterolo? Il colesterolo è un tipo di sterolo, un composto lipidico insolubile in acqua, presente naturalmente nel nostro organismo. È prodotto principalmente dal fegato, ma può anche essere introdotto attraverso gli alimenti che consumiamo, come carne, uova e prodotti lattiero-caseari. Svolge un ruolo fondamentale nel nostro organismo, ma è importante mantenere un equilibrio adeguato per evitare complicazioni di salute. Le sue funzioni Costituente delle membrane cellulari: Il colesterolo è un componente essenziale delle membrane cellulari, conferendo loro stabilità e fluidità. Senza colesterolo, le cellule non sarebbero in grado di mantenere la loro struttura e funzionamento ottimali. Precursore di ormoni steroidei: è il precursore per la sintesi di importanti ormoni steroidei, come gli ormoni sessuali (estrogeni, progesterone e testosterone) e gli ormoni corticosteroidi (cortisolo, aldosterone). Questi ormoni svolgono un ruolo cruciale nel regolare molte funzioni corporee. Sintesi della vitamina D: è coinvolto nella produzione di vitamina D, una vitamina essenziale per la salute delle ossa e il corretto funzionamento del sistema immunitario. Valori di riferimento del colesterolo Per mantenere una buona salute cardiovascolare, è fondamentale monitorare i livelli di colesterolo nel sangue. Di seguito sono riportati i valori di riferimento consigliati, come riportati dall’ISS (Istituto Superiore di Sanità). Colesterolo totale: Il livello desiderabile di colesterolo totale nel sangue dovrebbe essere inferiore a 200 milligrammi per decilitro (mg/dL). Valori superiori a questo possono indicare un rischio aumentato di malattie cardiache.

Colesterolo LDL (lipoproteine a bassa densità): Le LDL, comunemente note come "colesterolo cattivo", dovrebbero essere mantenute al di sotto di 100 mg/dL. Livelli elevati di colesterolo LDL possono portare all'accumulo di placche nelle arterie e aumentare il rischio di aterosclerosi.

Colesterolo HDL (lipoproteine ad alta densità): Le HDL, comunemente chiamate "colesterolo buono", dovrebbero essere mantenute superiori a 40 mg/dL per gli uomini e 50 mg/dL per le donne. Le HDL svolgono un ruolo protettivo, aiutando a rimuovere l'eccesso di colesterolo dalle arterie. Il colesterolo è una sostanza essenziale per il corretto funzionamento del nostro organismo, ma è importante mantenerne un equilibrio adeguato. Un livello di colesterolo elevato può aumentare il rischio di malattie cardiovascolari. Monitorare regolarmente i livelli di colesterolo nel sangue e adottare uno stile di vita sano, che includa una dieta equilibrata e l'esercizio fisico regolare, può contribuire a mantenere il colesterolo sotto controllo e promuovere la salute cardiovascolare. Ricorda di consultare sempre il tuo medico per una valutazione completa della tua salute e per eventuali consigli specifici in base alle tue condizioni personali.