Covid, la nuova variante Arturo. Bassetti minimizza: “Argomento da scienziati da social o da bar”

C’è una nuova variante Covid, si chiama Arturo e nelle ultime ore ha alzato un po’ i livelli di allarme soprattutto in India dove si sono registrati più di mille casi nelle ultime 24 ore (il numero più alto negli ultimi quattro mesi). Insomma: c’è da preoccuparsi o no? Secondo Matteo Bassetti, il direttore del reparto Malattie Infettive dell’ospedale San Martino di Genova, no.

Covid, la nuova variante Arturo

La variante Arturo, spiega, è “l’ennesima della galassia Omicron: un argomento per ‘scienziati’ da social o da bar. Nessuna variante Omicron ha finora aumentato patogenicità o gravità del Covid. Non lo sta facendo e non lo farà nemmeno Arturo. Basta parlare di varianti perché si rischia che la gente perda fiducia nella medicina. La pandemia è finita proprio grazie alla variante Omicron e ai vaccini”.

“Continueremo ad avere nuove varianti soprattutto da paesi come l’India dove, pur avendo vaccinato molto, hanno problemi di organizzazione e di sorveglianza – avverte Bassetti -. Questo per dire che Arturo non sarà l’ultima, non è e non sarà un problema e credo sia meglio parlarne il meno possibile”.