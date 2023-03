Bythos, la nuova variante Covid: primi casi anche in Italia

Si chiama Bythos, come l’ittiocentauro (l’essere mitologico con busto umano, zampe anteriori da cavallo e coda di pesce), la nuova sotto variante Covid che l’Organizzazione mondiale della sanità ha inserito nella lista dei sottolignaggi di Omicron 5 tenuti sotto stretto monitoraggio per caratteristiche spia di maggiore trasmissibilità e fuga immunitaria. Una new entry che porta a 7 il numero delle sorvegliate speciali. Casi di Bythos sono già stati registrati in Italia.

Bythos, cosa sappiamo della nuova variante Covid

Le prime sequenze di XBF, la sigla di Bythos, sono state segnalate il 27 luglio 2022, si legge nell’ultimo dei bollettini sull’andamento di Covid-19 che l’Oms diffonde settimanalmente.

Ricombinante di BA.5.2.3 e CJ.1, rispetto a Omicron BA.5 la sottovariante XBF presenta 11 mutazioni aggiuntive nella proteina Spike. Al 12 febbraio è stata identificata in 46 Paesi, di cui 7 (Australia, Nuova Zelanda, Austria, Danimarca, Regno Unito, Svezia e Stati Uniti) hanno segnalato a oggi oltre 100 sequenze. “Al momento – precisa l’Oms – non sono state riportate evidenze epidemiologiche secondo cui XBF causi un aumento di casi Covid, ricoveri o morti”.