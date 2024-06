Diabete, il digiuno intermittente 5:2 aiuta a tenere sotto controllo la glicemia

Il diabete di tipo 2 è una condizione cronica che colpisce milioni di persone in tutto il mondo, alterando il modo in cui il corpo gestisce il glucosio nel sangue. La gestione di questa condizione spesso richiede una combinazione di interventi dietetici, esercizio fisico e, in molti casi, farmaci. Tuttavia, recenti studi suggeriscono che una dieta a digiuno intermittente, in particolare il regime 5:2, potrebbe rappresentare un’opzione efficace per migliorare il controllo glicemico e favorire la perdita di peso in persone con diabete di tipo 2.

Diabete e digiuno intermittente, lo studio

Il digiuno intermittente 5:2 prevede di mangiare normalmente per cinque giorni alla settimana, mentre nei restanti due giorni non consecutivi si riduce drasticamente l’apporto calorico a circa 500-600 calorie al giorno. Questa dieta è stata oggetto di numerosi studi, compreso uno recente condotto in Cina e pubblicato sulla rivista JAMA Network Open.

Lo studio ha coinvolto 405 adulti affetti da obesità o sovrappeso a cui era stato diagnosticato il diabete di tipo 2. I partecipanti sono stati suddivisi in tre gruppi: uno ha ricevuto metformina, un altro empagliflozin, e il terzo gruppo ha seguito un piano alimentare sostitutivo del pasto 5:2 per un periodo di 16 settimane. I risultati hanno mostrato che il gruppo che seguiva la dieta 5:2 aveva un migliore controllo glicemico e una maggiore perdita di peso rispetto agli altri due gruppi.

Il digiuno intermittente può influenzare positivamente il metabolismo. L’endocrinologa Marilyn Tan della Stanford University, non coinvolta nello studio, ha spiegato che il digiuno intermittente può offrire benefici metabolici significativi, che derivano sia dal momento specifico del consumo sia dal ridotto apporto calorico. Molti pazienti trovano che il digiuno intermittente sia più sostenibile rispetto ad altre diete popolari poiché pone maggiore enfasi sui tempi piuttosto che sul contenuto della dieta. Questo può rendere più facile mantenere i cambiamenti alimentari nel lungo termine, un fattore cruciale per la gestione del diabete di tipo 2.

È importante notare che il diabete di tipo 2 colpisce una vasta gamma di individui e non esiste una soluzione unica adatta a tutti. Per esempio, negli Stati Uniti più di 38 milioni di persone hanno il diabete, e il 90-95% di questi casi è di tipo 2. I fattori di rischio includono l’età superiore ai 45 anni, una storia familiare di diabete, l’obesità e uno stile di vita sedentario. La gestione della condizione può essere ottenuta tramite l’esercizio fisico regolare, una dieta equilibrata, e in alcuni casi, l’uso di farmaci come l’insulina.

Dana Hunnes, dietista senior presso il RR-UCLA Medical Center di Los Angeles, ha sottolineato che l’alimentazione gioca un ruolo fondamentale per le persone con diabete di tipo 2. Ciò che si mangia può influenzare l’infiammazione e la sensibilità all’insulina, elementi chiave nella gestione dei livelli di glucosio nel sangue. Pertanto, le abitudini alimentari possono fare una grande differenza nella gestione della malattia.

L’American Diabetes Association raccomanda l’uso del “piatto del diabete” come guida per preparare i pasti. Questo metodo prevede di riempire metà del piatto con verdure non amidacee, un quarto con proteine magre, e l’ultimo quarto con carboidrati di qualità, come cereali integrali, frutta, verdure amidacee o latticini a basso contenuto di grassi. Seguendo queste linee guida, le persone con diabete possono creare pasti equilibrati che aiutano a mantenere stabili i livelli di glucosio nel sangue.

Grant Brinkworth, professore e direttore della ricerca presso Diabetes Australia, ha sottolineato l’importanza di consultare un medico prima di intraprendere qualsiasi piano dietetico per la gestione del diabete. La perdita di peso sostenibile e il controllo del diabete richiedono un approccio personalizzato, e ciò che funziona per una persona potrebbe non essere adatto per un’altra. La consultazione con un operatore sanitario può aiutare a determinare il metodo migliore per raggiungere questi obiettivi.