L’uso crescente di farmaci per la perdita di peso, come Ozempic e Wegovy, ha sollevato nuove preoccupazioni riguardo ai potenziali rischi associati all’anestesia e agli interventi chirurgici. Un recente studio pubblicato sulla rivista JAMA Surgery ha evidenziato che i farmaci noti come agonisti del recettore del peptide-1 simile al glucagone (GLP-1 RA), utilizzati per il diabete di tipo 2 e la gestione del peso, possono comportare complicazioni significative quando somministrati insieme alla anestesia durante le procedure chirurgiche.

Il problema principale associato all’uso di farmaci dimagranti durante l’anestesia è l’accumulo di contenuto gastrico nell’addome, che aumenta il rischio di aspirazione durante l’intervento chirurgico. L’aspirazione si verifica quando il contenuto dello stomaco entra nei polmoni, rappresentando una potenziale minaccia per la salute del paziente.

Secondo il Dott. Sudipta Sen, primo autore dello studio presso la McGovern Medical School dell’UTHealth Houston, più della metà dei pazienti trattati con GLP-1 RA mostravano contenuti gastrici significativi prima di una procedura elettiva, nonostante il digiuno preoperatorio. Questa incidenza è stata significativamente più elevata rispetto ai pazienti non trattati con questi farmaci, evidenziando un forte legame tra l’uso di GLP-1 RA e il rischio di aspirazione durante l’anestesia.

L’aumento del contenuto gastrico residuo nei pazienti che assumono farmaci dimagranti suggerisce la necessità di modificare le linee guida sul digiuno pre-operatorio. I pazienti che utilizzano GLP-1 RA potrebbero dover digiunare più a lungo prima di un intervento chirurgico per ridurre il rischio di complicazioni durante l’anestesia.

Raccomandazioni e considerazioni pratiche

I pazienti che assumono farmaci dimagranti come Ozempic e Wegovy dovrebbero informare i loro chirurghi e anestesisti prima di sottoporsi a un intervento chirurgico. Queste informazioni sono cruciali per garantire raccomandazioni appropriate e prendere le precauzioni necessarie per ridurre il rischio di aspirazione e altre complicazioni durante l’anestesia.

Le raccomandazioni dell’American Society of Anesthesiologists includono lo screening dell’uso di GLP-1 RA prima dell’intervento chirurgico e la consapevolezza dei potenziali rischi per i pazienti. Inoltre, è consigliabile sospendere l’uso di questi farmaci almeno una settimana prima della procedura per garantire un digiuno adeguato e ridurre il rischio di accumulo di contenuto gastrico.

Sebbene Ozempic e altri farmaci dimagranti siano efficaci nel controllo del peso e nella gestione del diabete, è importante riconoscere i potenziali rischi associati all’anestesia e agli interventi chirurgici. L’identificazione precoce dei pazienti che assumono GLP-1 RA e la pianificazione di interventi appropriati possono contribuire a ridurre il rischio di complicazioni durante l’anestesia e migliorare gli esiti chirurgici complessivi.