La corsa è da sempre considerata una delle attività fisiche più efficaci per perdere peso e mantenere la forma fisica. Tuttavia, secondo una nuova ricerca condotta dall’Università di Jyväskylä in Finlandia, i benefici della corsa per la perdita di peso potrebbero non essere così consistenti come si pensava. Nello specifico, secondo la ricerca sebbene la corsa possa offrire una perdita di peso a breve termine, la sua vera forza risiede nella prevenzione del ritorno del grasso o dell’aumento di peso nel tempo.

Corsa e perdita di peso, i risultati della ricerca

I ricercatori hanno scoperto che la corsa può sì aiutare a perdere peso, ma solo fino a un certo punto. La buona notizia è che correre regolarmente può prevenire il ritorno del grasso corporeo o un aumento di peso successivo. Questo studio, pubblicato sulla rivista Frontiers, evidenzia l’importanza della corsa non solo come strumento di perdita di peso, ma anche come mezzo per mantenere una massa grassa sana nel lungo periodo.

Secondo Simon Walker, autore principale dello studio, un approccio equilibrato è fondamentale per ottenere i massimi benefici per la salute. Questo significa combinare attività di resistenza come la corsa con allenamenti di forza o di resistenza. Due o tre sessioni di allenamento di resistenza e di resistenza ogni settimana sono raccomandate per mantenere un equilibrio ottimale tra perdita di peso e salute generale.

Forza contro resistenza, lo studio

La ricerca ha coinvolto uomini fisicamente attivi di diverse fasce d’età e livelli di competenza atletica. Si è scoperto che gli atleti di resistenza tendono ad avere un basso livello di grasso corporeo, ma conservano comunque una buona massa muscolare. Questo dimostra che la corsa può essere efficace nel mantenere la massa muscolare, un aspetto spesso trascurato della salute e del benessere.

L’importanza di mantenere abitudini sane

Per chi vuole iniziare a correre o migliorare le proprie abilità, seguire le linee guida stabilite dai Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie e dall’OMS è fondamentale. Questo include almeno 150 minuti di attività fisica di intensità moderata a settimana, con una combinazione equilibrata di corsa, allenamento di resistenza e di forza.