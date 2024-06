Parkinson, bassi livelli di vitamina B2 e B7 ne aumenta il rischio

La malattia di Parkinson è una condizione neurodegenerativa che colpisce principalmente le persone sopra i 60 anni, caratterizzata da sintomi come tremori, rigidità muscolare, lentezza nei movimenti e problemi di equilibrio e coordinazione. Il morbo di Parkinson è il disturbo neurodegenerativo a più rapida crescita a livello globale, con l’Organizzazione Mondiale della Sanità che stima che oltre 8,5 milioni di persone convivessero con questa condizione nel 2019. Dal 1990, il numero di persone affette dal morbo è più che raddoppiato in tutto il mondo.

Recentemente, un nuovo studio ha evidenziato un possibile legame tra la carenza di alcune vitamine del gruppo B e la malattia di Parkinson. Questo studio ha esaminato il microbiota intestinale di persone affette da Parkinson in cinque paesi diversi, scoprendo che, nonostante le differenze nei batteri intestinali presenti in ciascun paese, tutte le persone con Parkinson avevano una riduzione dei batteri che producono vitamine B2 (riboflavina) e B7 (biotina). Questa scoperta suggerisce che tali carenze potrebbero contribuire alla neuroinfiammazione associata alla malattia di Parkinson.

I sintomi della malattia di Parkinson si verificano quando le cellule nervose nei gangli della base, una parte del cervello che controlla il movimento, vengono danneggiate e muoiono. Queste cellule sono responsabili della produzione di dopamina, un neurotrasmettitore essenziale per il controllo dei movimenti. La perdita di dopamina porta ai sintomi caratteristici della malattia, tra cui tremori, rigidità muscolare, movimenti lenti e disturbi dell’equilibrio. Oltre ai sintomi motori, il Parkinson può causare anche cambiamenti emotivi e sintomi gastrointestinali.

Parkinson e Vitamina B1 e B7, lo studio

Gli studi hanno indicato che uno squilibrio nel microbiota intestinale potrebbe contribuire allo sviluppo della malattia di Parkinson. Il nuovo studio condotto da scienziati della Nagoya University Graduate School of Medicine in Giappone, pubblicato sulla rivista npj Parkinson’s Disease, ha esaminato il microbiota di persone con e senza Parkinson in cinque paesi: Giappone, Stati Uniti, Germania, Cina e Taiwan. I ricercatori hanno utilizzato l’analisi fecale per studiare i genomi dei batteri intestinali in 94 persone con Parkinson e 73 controlli in Giappone, utilizzando una tecnica chiamata sequenziamento del fucile per analizzare tutto il materiale genetico presente nei campioni.

I risultati hanno mostrato differenze nel microbiota intestinale sia in base al paese che tra le persone con e senza Parkinson. Indipendentemente dalle specie di batteri presenti, le persone con Parkinson avevano una marcata diminuzione dei geni batterici responsabili della biosintesi di riboflavina (vitamina B2) e biotina (vitamina B7). La riboflavina e la biotina sono essenziali per il metabolismo dei carboidrati, dei grassi e delle proteine in glucosio per produrre energia, migliorano il funzionamento del sistema immunitario e hanno proprietà antinfiammatorie.

La neuroinfiammazione è una caratteristica chiave della malattia di Parkinson e i ricercatori suggeriscono che la mancanza di riboflavina e biotina potrebbe contribuire a questa condizione. Tuttavia, il professor Tim Sampson della Emory University ha messo in guardia che lo studio non ha misurato direttamente i livelli di biotina o riboflavina nelle feci o nella circolazione. Gli autori hanno solo riscontrato una diminuzione dei geni batterici responsabili della sintesi di queste vitamine. Di conseguenza, non è noto se vi sia effettivamente una carenza associata a questi microbiomi che presentano una sintesi ridotta.

I ricercatori hanno anche scoperto che una riduzione dei geni per le vitamine B2 e B7 era fortemente collegata a una diminuzione degli acidi grassi a catena corta e delle poliammine fecali nella malattia di Parkinson. Entrambe queste sostanze sono coinvolte nella produzione dello strato di muco dell’intestino, il quale funge da barriera protettiva. Se questa barriera del muco diminuisce, l’intestino diventa più permeabile, consentendo alle tossine di entrare nel flusso sanguigno, il che potrebbe aumentare la neuroinfiammazione.

Sampson ha spiegato come questi cambiamenti potrebbero contribuire ai sintomi della malattia di Parkinson. Ha sottolineato che le persone con Parkinson hanno un aumento dell’infiammazione e che l’ambiente intestinale potrebbe contribuire a questa condizione. Sebbene le vitamine B2 e B7 siano associate a risposte immunitarie benefiche, non è ancora chiaro se la loro assenza stia contribuendo direttamente all’infiammazione nel Parkinson.

Michael S. Okun, M.D., direttore esecutivo del Fixel Institute for Neurological Diseases e cattedra di neurologia presso l’Università della Florida, ha commentato che, sebbene lo studio abbia trovato una diminuzione della biosintesi di riboflavina e biotina nelle persone con Parkinson, sono necessarie ulteriori ricerche per comprendere appieno il ruolo di queste vitamine nella malattia.

Il ruolo dell’intestino nella malattia di Parkinson

Un’altra questione importante sollevata dallo studio riguarda il ruolo dell’intestino nella malattia di Parkinson. La crescente consapevolezza del fatto che le persone con Parkinson hanno un’infiammazione aumentata e che questa potrebbe essere in parte influenzata dall’ambiente intestinale è un campo di ricerca emergente. Sebbene questo studio non fornisca prove sufficienti per giustificare interventi terapeutici come l’integrazione di vitamine B2 e B7, evidenzia un possibile legame tra il microbioma intestinale e la malattia di Parkinson che merita ulteriori indagini.

La malattia di Parkinson è influenzata da una combinazione di fattori genetici, ambientali e di stile di vita. Il rischio di sviluppare il Parkinson aumenta con l’età e gli uomini hanno il 50% in più di probabilità di sviluppare la malattia rispetto alle donne. Altri fattori di rischio includono la genetica, l’esposizione a tossine ambientali e lesioni cerebrali traumatiche pregresse.

I sintomi del Parkinson sono causati dalla morte delle cellule nervose nei gangli della base, che controllano il movimento e producono dopamina. La carenza di dopamina porta ai sintomi motori e non motori della malattia. Oltre ai sintomi motori, le persone con Parkinson possono sperimentare cambiamenti emotivi e sintomi gastrointestinali, come costipazione e rallentato svuotamento gastrico, che possono precedere i sintomi motori di diversi anni.

Michael S. Okun ha osservato che, mentre l’integrazione vitaminica può essere utile durante il trattamento del Parkinson, gli integratori dovrebbero essere assunti solo su consiglio medico. Il trattamento più comune per la malattia di Parkinson è la levodopa, che può aumentare i livelli circolanti di omocisteina, un aminoacido associato a un aumento del rischio di malattie cardiovascolari. Per questo motivo, molti esperti raccomandano di assumere un multivitaminico giornaliero che includa vitamine B12, B6 e acido folico per le persone che prendono levodopa. Tuttavia, non esistono attualmente raccomandazioni specifiche per la sostituzione delle vitamine B2 e B7 nella malattia di Parkinson.

Tim Sampson ha accolto con favore il fatto che la ricerca contribuisca a dimostrare il ruolo del microbioma nella malattia di Parkinson, ma ha sottolineato che i dati sono troppo prematuri per giustificare interventi terapeutici. I risultati dello studio forniscono alcune ipotesi verificabili e si aggiungono alla crescente conoscenza che il microbioma intestinale può contribuire agli aspetti del Parkinson.