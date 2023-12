Qual è la tua morte perfetta? Hong Kong darà ai malati terminali più voce in capitolo su come e dove morire: insistere a tenere in vita può essere una tortura

Quando Tso Kwan-pui, 97 anni, pensa alla morte, è certo di una cosa: spera di morire nella casa di riposo per anziani dove è stato negli ultimi sei anni, circondato dalle persone che conosce. Così riporta Elizabeth Cheung sul SCMP.

“È meglio andarsene in pace in un luogo familiare e in un ambiente piacevole”, ha detto l’ex commerciante, che ha cinque figli, otto nipoti e tre pronipoti.

Quando sarà il momento, non vuole essere mandato in ospedale e affrontare la rianimazione o l’alimentazione forzata per tenerlo in vita.

“Che senso ha ritardare la morte e farmi soffrire ancora per qualche giorno? Se è la mia ora, devo andarmene”, ha detto.

Per il momento, se le sue condizioni di salute dovessero peggiorare, la casa di Lam Tin lo trasferirebbe prima nella stanza dell’ospizio per ricevere assistenza medica 24 ore su 24.

Secondo le attuali leggi di Hong Kong, tuttavia, dovrebbe essere mandato in ospedale ogni volta che la morte è imminente. Il personale dell’ambulanza che lo trasferirebbe, praticherebbe la rianimazione, anche se il paziente avesse indicato in precedenza di non volerla. E la sua morte dovrebbe essere certificata in ospedale.

Il governo di Hong Kong sta pianificando di cambiare le leggi della città per migliorare l’assistenza di fine vita e dare alle persone più potere legale per decidere i trattamenti medici che ricevono quando sono malati terminali e più scelte sul luogo in cui morire.

Un emendamento all’ordinanza sui coroner mira a escludere dalla segnalazione i decessi naturali nelle case di cura per anziani e disabili, a condizione che all’individuo sia stata diagnosticata una malattia terminale, che sia stato curato da un medico nei 14 giorni precedenti e che un medico abbia confermato che la morte non era sospetta.

Sebbene attualmente non esista una legislazione che stabilisca lo status legale del documento, il che ha portato all’incertezza dei pazienti, il governo sta pianificando di dare potere legale alle direttive in base alle modifiche proposte.

Anche l’ordine di “non tentare la rianimazione cardiopolmonare”, attualmente impartito a chi è mentalmente incapace o minorenne e a cui ci si affida quando è meglio che non riceva la rianimazione cardiopolmonare quando è malato terminale, sarà redatto su un modulo prescritto dalla legge. I primi soccorritori che si attengono a questi ordini sarebbero esenti da responsabilità legale.

Il dottor Tracy Chen Wai-tsan, della Società di Medicina Palliativa di Hong Kong, ha affermato che i pazienti in fin di vita meritano di avere un maggiore controllo sulla propria vita a casa o nelle case di cura, consentendo loro di trascorrere più tempo con i propri cari durante i loro ultimi giorni.

David Wong Chuk-hi ha dichiarato: “Durante la pandemia, le persone non volevano essere ricoverate in ospedale perché i visitatori non erano ammessi. Erano anche preoccupati per il pessimo ambiente dell’ospedale e per il rischio di contrarre un’infezione”.

Sebbene morire a casa sia relativamente nuovo a Hong Kong, Wong ha affermato che le disposizioni per le cure palliative e la morte a domicilio sono state adottate da decenni in luoghi come Taiwan e Giappone. A Taiwan fino a due quinti dei decessi avvengono in casa.

Anche Singapore punta a ridurre la percentuale di decessi in ospedale dall’attuale 61% al 51% entro il 2027.

Il dottor Edward Leung Man-fuk, presidente dell’Associazione di Gerontologia di Hong Kong, ha dichiarato di sperare che le modifiche proposte alla legge non solo significhino una migliore assistenza di fine vita per i morenti, ma anche una minore pressione sugli ospedali..

Leung spera che le case di cura possano anche fornire più cure palliative ai residenti con malattie in fase avanzata, evitando di mandarli ripetutamente in ospedale.

Ha detto che ogni anno muoiono circa 10-20 residenti su 100, e che circa la metà dei decessi è legata a malattie note come insufficienza d’organi, cancro o demenza all’ultimo stadio.

Negli ultimi sei mesi o un anno di vita, anche quando la morte era inevitabile, alcuni di questi residenti venivano mandati in ospedale ripetutamente, cosa che ha descritto come una “tortura”.

Rebecca Chau Tsang, che gestisce una struttura per anziani a Cheung Sha Wan, ha già preparato una stanza per le cure di fine vita, anche se i suoi residenti non possono ancora utilizzarla.

Ha detto che spera di poterlo utilizzare una volta che la legge consentirà di certificare i decessi nelle case di riposo. Avrà bisogno di attrezzature come coperte elettriche e un letto medico.

Lo specialista in medicina palliativa Chen ha detto che i medici a livello di assistenza sanitaria primaria potrebbero contribuire a promuovere l’educazione al fine vita dei loro pazienti e ad esaminare la pianificazione delle cure anticipate.