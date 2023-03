Quante calorie si bruciano col sesso? Fare l’amore è come fare una corsetta

Sapete quante calorie si bruciano con il sesso? Secondo due gruppi di ricercatori dell’Università di Almería e dell’Università di Murcia, in Spagna, che hanno indagato il consumo di energie durante l’atto sessuale, l’attività sessuale infatti può considerarsi alla pari di quella fisica, poiché fa bruciare calorie e aumenta la frequenza cardiaca. Fare l’amore può essere paragonato ad una camminata a passo sostenuto o ad una pedalata in bicicletta.

Quante calorie si bruciano col sesso

Nei partecipanti agli studi, la frequenza cardiaca era in media tra 90 e 130 battiti al minuto e raggiungeva un picco tra 145 e 170 bpm, con una differenza tra i due sessi: nelle donne tendeva ad essere più bassa rispetto agli uomini. Cento le calorie bruciate in un rapporto sessuale, ovviamente in media, valori che si registrano anche durante una corsa leggera, anche se i picchi di frequenza cardiaca, più alti di quelli dello jogging di solito si raggiungono solo durante l’orgasmo, quindi in una manciata di secondi.

Il sesso e la frequenza cardiaca

