Tumore al seno, 2000 diagnosi tardive l’anno per effetto del Covid

Tumore al seno e Covid-19. A causa della passata epidemia, in Italia c’è ancora uno spaventoso ritardo di diagnosi di tumore. Sono infatti 2000 le diagnosi tardive ogni anno. “Nella fase critica, [il Covid] ha bloccato per oltre 6 mesi gli screening oncologici. Nel corso dei tre anni, ci sono stati circa un milione di esami di prevenzione in meno. Questo equivale, secondo quanto stimato, a circa 2000 donne che all’anno hanno ricevuto una diagnosi di tumore al seno tardiva”.

Tumore al seno, per il Covid 2000 diagnosi tardive l’anno

A dirlo è Riccardo Masetti, fondatore di Race for the Cure Italia e Direttore del Centro di Senologia del Policlinico Universitario Gemelli di Roma. Le sue parole a margine della presentazione dell’edizione 2023 della celebre manifestazione per la lotta al tumore al seno, che sarà ospitata dal 4 al 7 maggio al Circo Massimo.

56mila casi l’anno in Italia

Circa 56mila donne ogni anno in Italia si ammalano di tumore del seno. Una diagnosi in ritardo, ha precisato Masetti, “significa dover affrontare terapie più faticose e avere anche minor possibilità di guarigione”. Di qui l’impegno di Race for the Cure: “Diamo il nostro contributo con la Carovana della prevenzione, con 5 unità mobili, con cui giriamo l’Italia e portiamo praticamente a domicilio la prevenzione, nei posti dove è più difficile”.

Rischio aumenta se lavori di notte

Ed è di poche settimane fa la notizia che il rischio di sviluppare un tumore al seno aumenta durante i lavori notturni. Il Consiglio nazionale dell’Ordine dei medici francese ha stabilito, per la prima volta, che esiste una relazione diretta, un rapporto causale fra il lavoro notturno e l’insorgenza di un tumore al seno.