Missione spaziale da record. Gli astronauti sulla Orion l’altra notte (italiana) hanno battuto il primato della distanza dalla Terra. Adesso l’equipaggio della Missione Artemis 2 ha iniziato il sorvolo della Luna. Data e orario da ricordare: record battuto lunedì 6 aprile all’1,07. Il primato apparteneva all’equipaggio umano della missione Apollo 13 del 1970. Dopo 56 anni la navetta ha superato la distanza di 400.171 chilometri che Apollo 13 aveva toccato durante il suo rientro d’emergenza verso la Terra. Il nuovo record di distanza dal nostro pianeta è di 406.777 chilometri.

Iniziato il rientro della missione

Dopo lo storico sorvolo che ha riscritto la storia dell’esplorazione spaziale nelle ultime 24 ore, Orion si appresta ad uscire definitivamente dalla sfera di influenza gravitazionale lunare per entrare nella gravità terrestre. L’ammaraggio dei quattro astronauti è previsto il 10 aprile. È il caso di ricordare che un minuto prima del record, Orion aveva sfiorato la superficie lunare a soli 6.550 km. di quota.

Il momento più suggestivo

Due ore dopo il record i 4 astronauti – Wiseman, Glover, Koch e Hansen – hanno assistito a una eclissi solare totale vista dallo spazio profondo: il Sole è scomparso dietro il disco nero della Luna rivelando una corona solare di una nitidezza impossibile da percepire dal nostro Pianeta. Il sorvolo-tributo ai crateri è stato dominato dall’emozione e dalla scienza. Durante le 7 ore di osservazioni ravvicinate, l’equipaggio ha individuato due crateri senza nome che probabilmente saranno chiamato “Integrity” in onore della navicella e “Carroll” per ricordare Carroll Tayor, moglie del comandante Reid Wiseman, morta nel 2020. A rendere il clima ancora più solenne è stato il messaggio postumo di Jim Lowell (leggenda dell’Apollo 8 e 13) mancato nel 2025 e trasmesso in cabina poco prima del sorvolo: “Benvenuti nel mio vecchio quartiere… non dimenticate di godervi il panorama”. Orion, con il bottino di foto e dati scientifici al sicuro, punta dritto verso il Pacifico. L’appuntamento con la storia si sposta a venerdì prossimo al largo di San Diego.