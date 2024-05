Aurora boreale in tutto il mondo, dall’Italia alla Nuova Zelanda, bellissime luci, problrmi con telefoni e satelliti. Per la prima volta dal 2003, una tempesta geomagnetica estrema – la più violenta del suo genere – ha colpito la Terra venerdì sera. Bellissime aurore danzanti verdi, viola e rosse, note anche come aurore boreali, sono state avvistate in tutta Europa, in Italia e a latitudini molto basse negli Stati Uniti, fino all’Alabama e alla Florida.

Si prevede, anticipa Kasha Patel sul Washington Post, che una maggiore attività geomagnetica continuerà sabato e potenzialmente domenica. A partire da sabato mattina, le previsioni della National Oceanic and Atmospheric Administration prevedevano un’altra forte tempesta geomagnetica, anche se leggermente più debole di quella di venerdì.

Gli scienziati della NOAA hanno anche avvertito di potenziali interruzioni nelle comunicazioni satellitari e radio, nonché nella rete elettrica.

Sabato mattina, la NOAA ha dichiarato in un comunicato che ci sono state “segnalazioni di irregolarità della rete elettrica e degrado delle comunicazioni ad alta frequenza e del GPS”. Starlink, la compagnia internet via satellite, ha dichiarato di aver “riscontrato un servizio degradato” sabato mattina. Un team sta indagando sulla causa, ma i satelliti sono stati colpiti in passato da tempeste geomagnetiche.

Le tempeste geomagnetiche si creano quando un’ondata di particelle e plasma proveniente dal sole spinge temporaneamente la magnetosfera terrestre, a volte provocando l’aurora boreale o interruzioni tecnologiche. La NOAA classifica le tempeste geomagnetiche su una scala da G1 a G5, dove G5 è la più grave.

L’agenzia aveva previsto una forte tempesta G4, ma venerdì l’attività ha superato le previsioni. Intorno alle 19:00 Ora orientale, la tempesta ha raggiunto il livello G5. L’ultima volta che una tempesta di questa gravità ha colpito la Terra è stato nell’ottobre del 2003, provocando interruzioni di corrente in Svezia e danni ai trasformatori in Sud Africa.

La tempesta è continuata per diverse ore con intensità variabile fino a sabato mattina, quando ha nuovamente raggiunto un livello G5. La NOAA prevede un livello forte (G3) fino a sabato, anche se le previsioni potrebbero essere aggiornate man mano che sulla Terra arriverà una maggiore attività solare.

Le previsioni prevedevano che la forte tempesta avrebbe portato manifestazioni di aurore insolitamente molto a sud nell’emisfero settentrionale. L’aurora boreale ha riempito i cieli di Francia, Spagna, Italia, Austria, Svizzera meridionale, Londra e India. Negli Stati Uniti, le persone hanno segnalato avvistamenti lungo la Blue Ridge Parkway della Virginia, Colorado, Kentucky, Carolina del Nord, New Mexico, Mississippi, Florida e Texas.

Anche i residenti nel Messico settentrionale e centrale hanno inondato i social media con le foto del vorticoso cielo notturno rosa lì venerdì sera.

Nell’emisfero australe, le aurore sono state fotografate in Cile, Argentina e Nuova Zelanda, dove sono conosciute come aurora australis o luci del sud.

L’intensa attività geomagnetica è il risultato di diverse eruzioni dalla superficie del sole, note come espulsioni di massa coronale. Almeno sei sono eruttate dal Sole all’inizio della settimana, inviando un pugno di particelle solari e del campo magnetico solare verso la Terra.

Alcune particelle solari viaggiano lungo le linee del campo magnetico del nostro pianeta nell’atmosfera superiore, eccitando le molecole di azoto e ossigeno e rilasciando fotoni di luce in diversi colori – o l’aurora. A latitudini più basse, le aurore rosse sono più comuni perché il rosso si verifica ad altitudini più elevate e può essere visto più lontano dai poli.

La serie di eruzioni proviene da un ammasso molto ampio e complesso di macchie scure sul sole, chiamate macchie solari, dove il campo magnetico del sole è molto forte e possono verificarsi eruzioni solari. Questo gruppo di macchie solari è circa 17 volte il diametro della Terra.

Durante la tempesta di venerdì, l’ammasso di macchie solari ha continuato ad essere attivo. Ha lanciato un’esplosione di radiazioni molto ampia e intensa, nota come brillamento solare. Spesso, le espulsioni di massa coronale accompagnano i brillamenti solari e hanno il potenziale per aumentare l’attività geomagnetica sulla Terra, quindi rimanete sintonizzati.

Frances Vinall ha contribuito a questo rapporto.