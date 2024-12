Death Clock, l’inquietante app che prevede la data di morte degli utenti utilizzando l’intelligenza artificiale

Death Clock è l’app piuttosto inquietante che permette agli utenti di prevedere la data della loro morte, fornendo poi anche utili consigli su come migliorarla e quindi rimandare il fatidico momento.

Death Clock, ora con l’intelligenza artificiale

Questa app non è nuova. Lo sviluppatore Brett Franson ha rilasciato la sua prima versione nel 2006. Da quel momento di cose ne sono successe e la tecnologia ha compiuto un balzo in avanti davvero enorme. Oggi, infatti, l’app si è aggiornata ed è migliorata con il supporto dell’intelligenza artificiale. L’IA risponde in base a più di mille studi sull’aspettativa di vita per formulare interpretazioni accurate di quando una persona potrebbe morire. Sulla base di molteplici informazioni e casi, lo sviluppatore ritiene di aver creato un’IA in grando di fornire una previsione piuttosto buona.

Tra le app dedicate alla salute, questa ha ottenuto un successo davvero incredibile. Da luglio, infatti, è stata scaricata 125mila volte, piazzandosi ai primi posti della classifica relativa alle app di salute.

Death Clock, come funziona

L’app promette agli utenti che decidono di scaricarla di prevedere la data della loro morte. È un processo che può apparire inquietante, in effetti, eppure il suo funzionamento si basa su diversi fattori concreti, per esempio: il luogo in cui si vive, lo stile di vita che si conduce, dettagli come la data di nascita, il genere, il BMI, ovvero l’indice di massa corporea e altri elementi utili all’app. Si tratta di una sorta di questionario piuttosto caratteristico e dettagliato, che scava perfino nella condizione familiare dell’utente.

Come in un frullatore, le informazioni raccolte, e sono davvero tante, vengono elaborate dall’intelligenza artificiale, che stabilisce poi la data di morte dell’utente con tanto di immagine del Tristo Mietitore. Avete voglia di andare fino in fondo? Bene, perché sottoscrivendo un abbonamento annuale l’app può fornirvi anche utili consigli su come migliorare il vostro stile di vita, con lo scopo di allungarla. Sono consigli piuttosto ovvi, va detto, ma quando si è di fronte a una certa previsione, precisa o meno, si è certamente suggestionati dalla cosa. Ad alimentare una certa angoscia ci pensa poi un’altra funzione di Death Clock, ovvero quella attraverso cui si può visionare un vero e proprio conto alla rovescia, attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7, fino all’ultimo giorno di vita.