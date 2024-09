Le origini del Covid in una ricerca: nuove prove indicano il mercato di Wuhan come fonte dell’epidemia

Un nuovo studio suggerisce che il virus Sars-CoV-2, responsabile della pandemia di Covid-19, circolava già alla fine del 2019 tra gli animali del mercato di Wuhan, in Cina. L’analisi, pubblicata sulla rivista Cell, è stata condotta dal Centro nazionale francese per la ricerca scientifica (Cnrs) e si basa su tutte le sequenze genetiche prelevate dal mercato poco dopo l’inizio della pandemia. Lo studio analizza Dna e Rna, materiali genetici provenienti da virus, batteri, animali, piante e umani presenti nell’area.

Le prove puntano sugli animali, ma la specie resta sconosciuta

I risultati aggiungono nuovi elementi alle numerose prove che indicano gli animali come origine del virus, ma non identificano con certezza quale specie abbia permesso il salto del virus all’uomo. Tra i sospettati principali ci sono i cani procioni, gli zibetti e altre specie come i ratti del bambù e gli istrici malesi. Nonostante le numerose ricerche, rimane incerta l’esatta specie “ospite” intermedia.

I campioni genetici raccolti nel mercato di Wuhan

Il 1 gennaio 2020, subito dopo la chiusura del mercato di Wuhan, gli investigatori del Centro cinese per il controllo e la prevenzione delle malattie hanno prelevato campioni da varie superfici del mercato, comprese le gabbie degli animali. I dati genetici ottenuti da questi campioni sono stati pubblicati nel 2023 su Nature, ma non risolsero completamente la questione degli animali responsabili. Per questo motivo, il team di Florence Débarre ha condotto una nuova analisi dei dati, rivelando che il Sars-CoV-2 era presente nelle bancarelle dove venivano venduti animali selvatici, spesso mischiato con materiale genetico di queste specie.

L’importanza della ricerca per la salute pubblica

Michael Worobey, coautore dello studio e ricercatore dell’Università dell’Arizona, ha sottolineato l’importanza di individuare l’origine del Sars-CoV-2. Sapere come e perché la pandemia è iniziata è fondamentale per prevenire futuri eventi simili. “Da quando la pandemia è iniziata più di quattro anni fa, non è stato fatto abbastanza per ridurre la possibilità che uno scenario simile si ripeta”, ha dichiarato Worobey.