I miliardari della Silicon Valley stanno finanziando una piccola azienda di San Francisco che punta a creare bambini geneticamente modificati. La start up in questione si chiama Preventive e sta lavorando a quella che potrebbe essere considerata una novità assoluta nel campo biologico, ossia creare vita umana da un embrione modificato per prevenire una malattia ereditaria o magari migliorare il quoziente intellettivo. Il progetto è sostenuto dal Ceo di OpenAI Sam Altman e dal co-fondatore e Ceo di Coinbase Brian Armstrong.

Le tecnologie di editing genetico attualmente in uso per il trattamento postnatale consentono agli scienziati di tagliare, modificare e inserire il Dna, ma l’utilizzo di questo processo in spermatozoi, ovuli o embrioni è molto più controverso e ha spinto gli esperti a chiedere una moratoria globale finché non saranno risolte le questioni etiche e scientifiche. L’editing genetico negli embrioni con l’intenzione di far nascere dei bambini è vietato negli Stati Uniti e in molti Paesi. Preventive – scrive il Wsj – è all’avanguardia di un numero crescente di startup, finanziate da alcune delle persone più potenti della Silicon Valley, che stanno lavorando per commercializzare tecnologie genetiche riproduttive con l’obiettivo finale di far nascere bambini privi di malattie genetiche. E alcuni sostengono di poter anche dare ai genitori la possibilità di scegliere embrioni con QI più elevati e tratti preferenziali come l’altezza e il colore degli occhi.