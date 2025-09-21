I robot in Cina saranno la chiave del progresso dell’industria. Potranno anche giocare in una squadra di calcio, come ha detto il presidente cinese Xi Jinping. E avranno un ruolo importante nella guerra del futuro.

Ma saranno decisivi anche nei servizi sociali. I robot svolgeranno lavori che gli esseri umani non vogliono svolgere a causa della loro natura noiosa o ripetitiva, oltre che per i compiti pericolosi.

Tra cinque o dieci anni, i robot potrebbero riordinare la stanza di un residente, ritirare un pacco o persino trasferire le persone da un letto a un bagno.

L’importanza dei robot umanoidi per la Cina, ha scritto Brenda Goh di Reuters, è stata sottolineata dal presidente cinese Xi Jinping in visita a una fabbrica di robot di AgiBot a Shanghai.

Così, mentre gli Stati Uniti negoziano con la Cina sui dazi imposti dal presidente Donald Trump per contribuire al ripristino dei posti di lavoro nel settore manifatturiero statunitense, Pechino punta a una nuova rivoluzione industriale in cui molte mansioni in fabbrica saranno svolte da robot umanoidi.

Negli ultimi anni, i robot umanoidi cinesi hanno dimostrato crescenti capacità di agilità, tra cui eseguire capriole, correre una mezza maratona e persino giocare a calcio, come ha osservato Xi, scrive Brenda Goh.

A confermare la previsione, arriva la notizia che un robot umanoide definito con la sigla G1 ha eseguito un salto mortale laterale senza precedenti, l’ultimo segnale che i produttori cinesi stanno colmando il divario con l’americana Boston Dynamics.

Le capriole del robot umanoide

Unitree Robotics, un’azienda con sede nello Zhejiang, ha stupito il mondo con la capacità del suo robot umanoide G1 di eseguire salti mortali laterali e kick-up, un miglioramento significativo rispetto alle prestazioni del suo predecessore di un anno fa, informa Jeff Pao su Asia Times.

L’azienda ha pubblicato un filmato che mostra il suo robot G1 eseguire un salto mortale laterale in piedi.

In seguito ha pubblicato un altro video che mostra il suo robot G1 “azzeccare il primo kip-up” al mondo, o kick-up. Il robot può anche eseguire calci ampi e tai chi e mantenere l’equilibrio dopo essere stato colpito alla schiena.

È stata, commenta il Financial Times, un’impressionante dimostrazione delle capacità della Cina nella costruzione di hardware umanoide che potrebbe diventare la nuova frontiera nella competizione tecnologica tra Stati Uniti e Cina. Gli analisti delle banche d’investimento prevedono che il settore potrebbe produrre il prossimo dispositivo ampiamente adottato dopo smartphone e veicoli elettrici, e l’amministratore delegato e fondatore di Unitree, Wang Xingxing, prevede che il settore vivrà un momento di svolta, il “momento iPhone”, entro cinque anni.

Goldman Sachs, aggiunge il quotidiano anglo-nipponico, prevede che il mercato globale dei robot umanoidi raggiungerà un valore di 205 miliardi di dollari entro il 2035. Gli analisti di Bernstein Research stimano vendite annuali di robot fino a 50 milioni nel 2050. Citibank prevede 648 milioni di robot umanoidi entro il 2040, mentre Bank of America ne prevede 3 miliardi entro il 2060.

Il divario tecnologico tra i robot umanoidi americani e cinesi, prosegue Asia Times, si è ridotto nell’ultimo anno con l’ascesa della tecnologia Isaac Sim di Nvidia.

La sim di Nvidia e la AI

Secondo il sito web di Nvidia, Isaac Sim è un’applicazione basata su Nvidia Omniverse che consente agli sviluppatori di simulare e testare soluzioni robotiche basate sull’intelligenza artificiale in ambienti virtuali basati sulla fisica. In altre parole, i robot umanoidi utilizzano la tecnologia dell’intelligenza artificiale per replicare i movimenti di una persona.

Un recente rapporto di Goldman Sachs ha rilevato che i robot di Unitree possono saltare e ballare, ma non possono ancora sostituire gli esseri umani in vari compiti a causa dell’incapacità di svolgere lavori di precisione come avvitare e saldare. Il rapporto afferma che potrebbero volerci cinque anni prima che i robot di Unitree vengano impiegati in fabbriche e case e commercializzati.

Ma Reuters riporta per la prima volta dettagli su come i progressi della Cina nell’intelligenza artificiale, in parte trainati dal successo di aziende nazionali come DeepSeek e dall’abbondante sostegno governativo, stiano consentendo agli sviluppatori di robot umanoidi di abbinare l’hardware già impressionante dei robot al software necessario per renderli economicamente validi.

Un impiego efficace e diffuso di questi robot nelle fabbriche consentirebbe alla Cina di continuare a guidare la crescita economica e a mantenere la sua superiorità manifatturiera, rendendo il settore un’area di concorrenza con gli Stati Uniti.

Meno chiaro è come Pechino gestirà lo spettro dei licenziamenti degli operai. I media statali hanno suggerito che, come nelle precedenti rivoluzioni industriali, la creazione di posti di lavoro a lungo termine supererebbe le difficoltà a breve termine.

Alcuni analisti prevedono che gli umanoidi potrebbero seguire la traiettoria dei veicoli elettrici, i cui costi sono crollati drasticamente nell’ultimo decennio, con l’arrivo dei produttori e i sussidi governativi che hanno favorito un’adozione diffusa tra il pubblico cinese.

Il costo medio dei materiali per un umanoide sarà di circa 35.000 dollari entro la fine di quest’anno, ma potrebbe scendere a 17.000 dollari entro il 2030 se la maggior parte dei materiali proviene dalla Cina, ha affermato Ming Hsun Lee, responsabile della ricerca automobilistica e industriale per la Grande Cina presso Bank of America Securities, in una nota di ricerca.

In confronto, il costo dei componenti per i robot Optimus di Tesla, se tutti i loro componenti principali provengono dall’estero, è attualmente compreso tra 50.000 e 60.000 dollari.

Il vantaggio più evidente della Cina, tuttavia, è il suo dominio sull’hardware che compone un umanoide. Il Paese è in grado di produrre fino al 90% dei componenti umanoidi, riducendo le barriere all’ingresso, secondo analisti e startup.

Di conseguenza, la Cina ora rappresenta la maggior parte dei produttori che lavorano a tali progetti a livello globale e domina la catena di approvvigionamento, secondo Morgan Stanley. Alcune startup cinesi vendono robot a prezzi bassi, fino a 88.000 yuan (12.178 dollari).

Nel 2024, 31 aziende cinesi hanno presentato 36 modelli umanoidi concorrenti, contro gli otto di aziende statunitensi.

Almeno sei aziende in Cina, tra cui i leader di mercato Unitree e UBTech, hanno dichiarato di aver avviato la produzione di massa o di essersi preparate a farlo quest’anno.

Nonostante le preoccupazioni sull’impatto sull’occupazione, Pechino considera la tecnologia fondamentale per colmare la carenza di manodopera in settori come l’assistenza agli anziani, dove la domanda è in aumento con l’invecchiamento della popolazione cinese di 1,4 miliardi di persone.

A dicembre, il governo cinese ha pubblicato un piano nazionale per l’assistenza agli anziani che incoraggiava l’integrazione di robot umanoidi e intelligenza artificiale. Poco dopo, il gigante tecnologico Ant Group ha annunciato la creazione della nuova sussidiaria Ant Lingbo Technology, i cui robot umanoidi si concentreranno, tra gli altri settori, sull’assistenza agli anziani. “Tra cinque o dieci anni i robot potrebbero riordinare la stanza di un residente, ritirare un pacco o addirittura trasferire le persone dal letto al bagno”, ha affermato Yao di AgiBot.