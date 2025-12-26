Ricercatori colombiani hanno scoperto fossili di tre rettili marini risalenti al periodo cretaceo in diverse aree del centro del Paese, ampliando in modo significativo le conoscenze sull’antico mare che un tempo copriva l’attuale territorio della Colombia. I ritrovamenti sono avvenuti nei dipartimenti di Boyacá, Santander e Cundinamarca e sono stati annunciati dal Servizio geologico colombiano (Sgc).

Due dei tre fossili appartengono a generi finora sconosciuti alla scienza e non erano mai stati documentati in Sudamerica. Le scoperte confermano il ruolo della Colombia come “epicentro scientifico” per la paleontologia, grazie alla varietà e all’eccezionale stato di conservazione dei reperti.

Tra i ritrovamenti più rilevanti figura una nuova specie di pliosauro dal muso allungato, battezzata Boyacasaurus sumercei. I resti, datati a circa 114 milioni di anni fa, presentano una struttura ossea del palato particolarmente estesa, una caratteristica che, secondo gli studiosi, lo distingue da altri pliosauri del Cretaceo e apre interrogativi sulle sue relazioni evolutive.

Nel dipartimento di Santander, è stato invece identificato un nuovo mosasauro, denominato Oneirosaurus caballeroi, risalente a circa 89 milioni di anni fa.

Il terzo fossile, rinvenuto nel letto del fiume Síquima, appartiene a un grande ittiosauro di circa 110 milioni di anni. Si tratta del primo esemplare di questo gruppo mai registrato in Colombia e in Sudamerica, un elemento che rafforza l’importanza scientifica della scoperta