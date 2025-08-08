“Se confermato – ha detto Aniket Sanghi, una delle autrici del Caltech di Pasadena, California – il potenziale pianeta osservato nell’immagine Webb di Alpha Centauri A segnerebbe una nuova pietra miliare per gli sforzi di imaging degli esopianeti. Di tutti i pianeti osservati direttamente, questo sarebbe il più vicino alla sua stella finora osservato. È anche il più simile per temperatura ed età ai pianeti giganti del nostro sistema solare, e il più vicino alla nostra casa, la Terra”. A soli 4 anni luce di distanza, gli astronomi hanno individuato un pianeta nella fascia di abitabilità attorno al sistema di Alpha Centauri, il gruppo di tre stelle più vicino al nostro pianeta. La scoperta, pubblicata su The Astrophysical Journal Letters, è stata possibile grazie alle osservazioni del telescopio spaziale Webb condotte da un team internazionale. Alpha Centauri è formato da due stelle simili al Sole, Alpha Centauri A e B, e dalla nana rossa Proxima Centauri. In passato erano già stati rilevati tre pianeti in orbita; ora, grazie a nuove analisi, è emersa l’esistenza di un quarto pianeta. Questo si troverebbe alla giusta distanza dalla sua stella per permettere la presenza di acqua liquida, ma sarebbe di tipo gassoso, privo di superficie solida. Ulteriori osservazioni saranno necessarie per confermare i dati e ottenere immagini più dettagliate.