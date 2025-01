Il 2024 YR4, un asteroide di circa 50 metri di diametro, ha attirato l’attenzione degli astronomi e del pubblico in generale, dopo essere stato scoperto nel cielo il giorno di Natale. Attualmente, questo oggetto spaziale sta allontanandosi dalla Terra, ma la sua traiettoria potrebbe portarlo di nuovo a passare vicino al nostro pianeta nel 2032, con una probabilità di impatto stimata di 1 su 83. Questo ha fatto sì che l’asteroide ricevesse un punteggio di 3 sulla Torino Impact Hazard Scale, un indice che misura il rischio di impatti tra oggetti spaziali e la Terra. Al momento, è l’unico asteroide con questo punteggio attivo.

Il rischio dell’Asteroide 2024 YR4

Il 2024 YR4 ha attirato l’attenzione principalmente per la sua probabilità di colpire la Terra nel prossimo futuro. Secondo i dati più recenti, aggiornati al 27 gennaio 2025, il rischio di impatto è previsto per il 22 dicembre 2032. Tuttavia, va sottolineato che la probabilità potrebbe cambiare man mano che gli astronomi effettuano ulteriori osservazioni, migliorando la comprensione della traiettoria dell’asteroide. Anche se il rischio di impatto è significativo, gli esperti avvertono che è ancora troppo presto per fare previsioni definitive.

Conseguenze di un impatto

Anche se l’impatto dell’asteroide 2024 YR4 dovesse avvenire, non sarebbe sufficiente a causare la fine della vita sulla Terra. Il suo impatto, pur essendo potenzialmente devastante a livello locale, non sarebbe di proporzioni globali. Le stime suggeriscono che le conseguenze potrebbero essere simili a quelle dell’evento di Tunguska del 1908, quando un oggetto di dimensioni simili distrusse circa 2.000 chilometri quadrati di taiga siberiana. Eventi simili si verificano con una certa frequenza, come dimostrato dall’esplosione di un bolide sopra Chelyabinsk, in Russia, nel 2013, che ha causato il danno più significativo dovuto a un asteroide dai tempi di Tunguska.

Il futuro del 2024 YR4

Mentre l’impatto di YR4 sembra ancora lontano, la sua esistenza solleva domande importanti sulla preparazione della Terra a fronteggiare minacce simili. Sebbene la probabilità di impatto non sia ancora determinante, l’asteroide rappresenta una sfida significativa per gli astronomi, che non saranno in grado di osservare il suo movimento per i prossimi tre anni. Tuttavia, se ulteriori osservazioni confermassero la possibilità di una collisione, YR4 potrebbe rappresentare il primo test significativo del nostro sistema di difesa planetario. Tale sistema è stato recentemente introdotto dalla missione DART, che nel 2022 ha sperimentato un impatto controllato su Dimorphos, la luna di un asteroide. Questo test ha dimostrato che la tecnologia per deviare un asteroide, rallentandolo, potrebbe essere più efficace di quanto inizialmente previsto. In caso di una minaccia concreta, questa tecnologia potrebbe offrire un’opportunità per difendere il nostro pianeta.