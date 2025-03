Bari è un gioiello tutto pugliese fatto di storia, profumi mediterranei e sapori autentici. Ma lo sai che a pochi passi dal capoluogo esistono meraviglie nascoste che aspettano solo di essere scoperte? Dal mare cristallino di Polignano a Mare, passando per le casette bianche e fiabesche di Alberobello, fino al fascino antico di Monopoli, ti guideremo in un piccolo viaggio tra borghi pittoreschi, panorami mozzafiato e delizie gastronomiche che renderanno la tua vacanza davvero indimenticabile.

Le 3 destinazioni da non perdere vicino a Bari

Bari, capoluogo della Puglia e porta d’ingresso verso luoghi ricchi di fascino e tradizioni, è un ottimo punto di partenza per esplorare alcune delle destinazioni più belle della regione. Se hai qualche giorno a disposizione, ecco tre mete nei dintorni di Bari che non puoi assolutamente perderti, ognuna unica a modo suo.

1. Polignano a Mare: poesia sul mare

Polignano a Mare è il classico borgo da cartolina, sospeso su scogliere che si tuffano nel mare cristallino. Conosciuta per la splendida Cala Porto (anche detta Lama Monachile), questa località è famosa per aver dato i natali al grande Domenico Modugno, che qui ha tratto ispirazione per “Nel blu dipinto di blu”. Perdendoti tra i vicoli del centro storico, fermati a gustare un gelato artigianale o un caffè speciale, rigorosamente vista mare.

Da non perdere: Grotta Palazzese, una delle location più scenografiche e romantiche al mondo.

2. Alberobello: la città fiabesca dei trulli

Patrimonio UNESCO e simbolo assoluto della Puglia, Alberobello è la meta ideale per vivere una giornata immersi in un’atmosfera fiabesca. Qui si trovano centinaia di trulli, le celebri abitazioni coniche bianche dai tetti grigi, che custodiscono botteghe, ristoranti e piccoli musei. Passeggiare per il rione Monti e per il rione Aia Piccola significa fare un vero salto indietro nel tempo.

Da non perdere: una visita al Trullo Sovrano, l’unico trullo a due piani aperto al pubblico.

3. Monopoli: il fascino del borgo marinaro

Monopoli conserva tutto il fascino autentico di un borgo pugliese che guarda il mare. Passeggia lungo il porto antico, tra gozzi colorati e pescatori intenti a riparare le reti, fino a raggiungere il Castello di Carlo V, che domina la costa. Fermati poi in uno dei tanti locali caratteristici per gustare pesce freschissimo e specialità tipiche della cucina pugliese.

Da non perdere: la Cattedrale Maria Santissima della Madia, gioiello barocco nel cuore del centro storico.

Parcheggiare nei pressi della stazione centrale di Bari

Se decidi di partire per una gita fuori porta utilizzando i treni regionali o gli autobus che partono dalla Stazione Centrale, avrai bisogno di parcheggiare nei pressi della stazione centrale di Bari. Vicino alla stazione trovi diverse soluzioni: puoi optare per parcheggi privati custoditi, come il Garage Roma o l’Autosilo Silopark, oppure scegliere i parcheggi su strisce blu pagando comodamente tramite app o parchimetro.

Un’alternativa pratica ed economica è lasciare l’auto presso i parcheggi di scambio, come quello di Pane e Pomodoro (gratuito e collegato al centro da un comodo bus-navetta). In questo modo, la tua gita partirà senza stress!