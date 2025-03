Quali sono i colori che non saranno più di tendenza nel 2025? Gli interior designer sono concordi, certe tonalità non vanno più.

Il mondo del design d’interni è in continua evoluzione e le tendenze cromatiche giocano un ruolo cruciale nell’armonizzare gli spazi della nostra vita quotidiana. Con l’arrivo del 2025, molti esperti del settore hanno iniziato a notare cambiamenti significativi nelle preferenze cromatiche, con alcune tonalità che sembrano destinate a scomparire.

Questa analisi si concentra su cinque colori che, secondo gli interior designer, perderanno rapidamente il loro appeal, fornendo alternative più attuali e sofisticate. Scegliere con attenzione le tonalità giuste non solo contribuisce a creare spazi belli, ma anche a migliorare il nostro benessere quotidiano.

I colori per l’interior design che andranno fuori moda nel 2025

Secondo gli esperti interior designer il verde ‘brat’, caratterizzato da una tonalità vibrante e quasi acida, uno dei colori più in voga nel 2024 non sarà più di tendenza. Con la crescente preferenza per tonalità più organiche e naturali, questo verde intenso è visto come un colore che non riesce più a riflettere l’attuale desiderio di connessione con la natura.

I designer suggeriscono di sostituire il verde ‘brat’ con tonalità più equilibrate come lo chartreuse e il verde pera. Questi colori non solo mantengono un tocco di vivacità, ma si integrano anche meglio con materiali naturali, creando spazi che evocano serenità e freschezza.

Negli ultimi anni, il bianco è stato considerato il re dei colori nel design minimalista. Tuttavia, il bianco sterile e neutro sta perdendo terreno nel 2025. Stanze completamente bianche, come cucine e soggiorni, sono ora percepite come spazi privi di vita e accoglienza. Per rinnovare l’uso del bianco, i designer consigliano di optare per tonalità più calde, arricchite da dettagli in materiali naturali come il legno scuro. Integrare colori vibranti per creare contrasti aiuta a dare profondità e carattere agli ambienti. Un bianco leggermente tonificato, magari con sfumature di crema o avorio, può trasformare un ambiente freddo in un luogo accogliente e invitante.

Il grigio puro, una combinazione di bianco e nero, ha dominato le palette di colori per anni. Tuttavia, la sua mancanza di personalità sta portando molti designer a scartare questa tonalità. Sebbene il grigio sia tornato alla ribalta nel 2024, il suo utilizzo eccessivo ha fatto sì che venisse percepito come datato.

Le alternative suggerite dai professionisti includono il mushroom, un grigio con sfumature calde o varianti di grigio esverdeato o dorato. Questi toni più sofisticati non solo aggiungono un tocco di eleganza, ma permettono anche una maggiore versatilità e connessione con altri elementi decorativi.

Il rosso ciliegia brillante è stato un colore di tendenza nel 2024, utilizzato per accentuare pareti, mobili e accessori decorativi. Tuttavia, la sua vivacità sta già cominciando a sembrare superata. I designer avvertono che l’uso di tonalità di rosso così intense può risultare eccessivo, suggerendo di optare per varianti più scure e sofisticate come l’oxblood, una tonalità profonda con sfumature ambrate.

Questo approccio consente di mantenere un tocco di rosso nella decorazione, ma con un’inflessione più elegante e meno invadente. L’oxblood, combinato con materiali naturali e texture ricche, può conferire a uno spazio un livello di sofisticatezza che il rosso ciliegia non riesce più a offrire.