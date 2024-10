5 esercizi per ridurre ansia e stress: ecco cosa fare ogni giorno

Ogni giorno è possibile praticare degli esercizi per tenere sotto controllo l’ansia e lo stress e cercare di vivere meglio, ecco cosa fare.

Siete anche voi tra gli italiani che soffrono di ansia e stress? Secondo una recente ricerca dell’Osservatorio Sanità di UniSalute svolta insieme a Nomisma emerge che sono tante le persone che si sentono ansiose e stressate per la maggior parte della giornata, tra essi quasi la metà dei giovani e delle donne intervistate.

Non è da considerare un ostacolo il chiedere aiuto a degli esperti, anzi è sempre, consigliabile ma se volete provare a tenere a bada queste sensazioni negative potete svolgere gli esercizi che trovate di seguito. Potrete trovare beneficio in qualsiasi momento della giornata.

Quali sono gli esercizi utili per combattere lo stress e l’ansia

Partiamo con il primo esercizio, senza banale ma è importante e soprattutto può rivelarsi davvero molto efficace. Quando improvvisamente sentite che il cuore prende a pulsare a ritmo velocissimo e sembra voglia scoppiare, allora fermatevi e cominciate a contare i battiti, mentalmente.

Allo stesso tempo respirate in maniera profonda e lentamente, con respiri prolungati, in modo da ossigenare al meglio il corpo. Soprattutto non abbiate timore o vergogna se questo succede in pubblico, non dovete sentirvi in colpa perché provate questo stato d’animo.

Altra cosa da fare è staccare con quello che state facendo. Prendete aria, uscite all’aperto, se siete in casa o comunque al chiuso. Se siete già in un luogo esterno cominciate a camminare a un passo un po’ più spedito, così da scaricare l’emotività. Fare un po’ di attività fisica è sempre positivo, potete anche decidere di seguire un corso di yoga o meditazione.

Come terzo esercizio dovete prestare attenzione a cosa mangiate. Alimentatevi con frutta e verdura di stagione, evitate i junk food e gli snack troppo salati o ricchi di zuccheri semplici, ma soprattutto bevete tanta acqua in modo da restare sempre idratati. Infatti la disidratazione offusca la mente e porta a sperimentare una sensazione di disagio che può generare ansia e stress.

Rilassatevi con un esercizio di visualizzazione come questo, è una pratica che dura pochi minuti ma che vi permette di staccare la spina e di alleggerire la sensazione di stress e l’attacco di ansia che può colpire in qualsiasi momento della giornata e in qualsiasi situazione.

Infine tenete un diario in cui annotare i pensieri negativi, così da esprimerli e lasciarli al di fuori di voi.