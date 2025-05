ALT Stazione del Gusto: il format di ristorazione di Enilive e Accademia Niko Romito il 28 maggio 2025 apre un nuovo ristorante a Cagliari, in viale Guglielmo Marconi 1. Con un menu che si declina dalla colazione alla cena, sia da gustare al tavolo che da asporto, ALT Stazione del Gusto è il luogo ideale in cui le persone in movimento possono concedersi una pausa in un’atmosfera informale e accogliente. Si tratta di un modello di ristorazione unico nel suo genere: nato nel 2018 da un’idea dello chef Niko Romito, ALT Stazione del Gusto applica la creatività e la tecnica di un cuoco italiano simbolo di ricerca e sensibilità gastronomica a una serie di proposte che trasformano l’esperienza della sosta nelle Enilive Station in un’esperienza gustosa. Il nuovo ristorante di Cagliari segue le aperture avvenute nei mesi scorsi a Roma, Milano, Firenze, Vicenza, Padova, Verona oltre che in Austria e Germania.

Lo sviluppo di un’offerta di ristorazione di qualità è parte integrante del percorso di trasformazione e ampliamento dell’offerta di prodotti e servizi nelle stazioni Enilive: sempre grazie alla collaborazione con Accademia Niko Romito, negli ultimi mesi è stato avviato anche il rinnovo dell’offerta degli oltre 600 Eni Café in Italia. Le circa 5.000 Enilive Station in Europa, che ogni giorno accolgono oltre un milione e mezzo di persone, sono sempre più ‘mobility point’ in grado di soddisfare le esigenze delle persone in movimento: la loro offerta comprende nuovi vettori energetici come il biocarburante HVOlution (diesel al 100% da materie prime rinnovabili), il biomentano, il bio-GPL, nonché l’idrogeno e l’elettrico, e tanti servizi che i clienti potrebbero altrimenti utilizzare solo con ulteriori spostamenti. Già oggi in tante stazioni Enilive sono presenti i Telepass Point, il luogo in cui richiedere o sostituire il dispositivo Telepass; è attivo il servizio di pagamento dei bollettini postali, è possibile prelevare denaro contestualmente al rifornimento, ritirare i pacchi dei corrieri; fare una spesa negli Emporium, i negozi di prossimità.

Inoltre, alcune stazioni Enilive stanno diventando Enjoy Point nei quali iniziare e terminare i noleggi dei veicoli in sharing: in Sardegna, gli Enjoy Point si trovano a Cagliari (Viale la Plaia, 2), Alghero (Via Vittorio Emanuele II 209, e SS127bis Fertilia), Santa Teresa di Gallura (Via Nazionale KM 16-493), Arzachena (località Cannigione) e Olbia (Viale Aldo Moro 326, e Corso Vittorio Veneto). Il car sharing è una soluzione di mobilità alternativa all’utilizzo dei mezzi privati che consente di noleggiare un veicolo per i propri spostamenti in base alle proprie esigenze, per muoversi nei dintorni oppure per viaggiare in tutta Italia con tariffe al minuto, orarie o giornaliere. Gli Enjoy Point sono presenti in alcune stazioni di servizio Enilive che si trovano in punti strategici o luoghi di interesse, e dove è possibile noleggiare, anche per più giorni, le auto in sharing in modo immediato (se disponibili) o prenotandole in anticipo prima della partenza.