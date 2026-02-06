Da Ikea potete trovare oggetti di ogni tipo, compreso l’accessorio super economico che è fondamentale per salvare il guardaroba.

Per avere un guardaroba ordinato non è sufficiente selezionare e sistemare i vestiti in base al colore e alla categoria ma è importante avere, poi, scatole e divisori che sono fondamentali per l’intimo e i calzini che, senza gli appositi contenitori, si troverebbero ovunque. Inoltre, per un guardaroba perfetto è fondamentale utilizzare degli accessori che siano in grado di proteggere i vestiti da polvere, germi e agenti atmosferici che potrebbero rovinarli.

Sistemare gli abiti nell’armadio, infatti, non significa proteggerli dall’usura. L’armadio, infatti, si trasforma presto in un covo di polvere, germi e batteri soprattutto se non viene pulito e igienizzato periodicamente e se si ha la cattiva abitudine di riporre negli appositi spazi cappotti e giacche appena indossate.

Per evitare, così, che capi a cui tenete in modo particolare si rovinino, anche per disattenzione, è importante usare un accessorio che da Ikea costa solo 0,75 euro ma che è in grado di salvare quel cappotto che indossate solo in occasioni importanti.

L’accessorio Ikea per salvare il guardaroba: una piccola spesa per un grande risparmio

Se state cercando un modo economico e sicuro per proteggere tutti i vostri abiti, la soluzione è Ikea che propone in offerta la custodia per abiti bianca e trasparente a soli 0,75 euro ciascuna. La custodia è perfetta per proteggere tutti i capi dallo sporco e dalla polvere ed è ideale per il cambio di stagione o per mettere via l’abito da sera lo smoking fino alla prossima occasione.

Con una misura di 60×105 cm è ideale per giacche, cappotti leggeri, abiti e camicie. E’ particolarmente comoda perché essendo trasparente consente di vedere subito cosa contiene senza dover aprire tutte le custodie per trovare ciò che cercate.

Non ha bisogno, inoltre, di grucce particolari perché quelle standard sono perfettamente compatibili con questo modello di custodia. La custodia per abiti, inoltre, è perfetta non solo per il prezzo davvero irrisorio ma anche perché è molto versatile perché può essere utilizzata anche per trasportare vestiti in auto durante un breve viaggio senza che si sgualciscano eccessivamente.

Ikea, inoltre, ha pensato anche all’ambiente realizzando la custodia con plastica riciclata. Per pulirla, non è necessario metterla in lavatrice. Basta utilizzare una soluzione di acqua e sapone poco concentrata da passare su tutta la superficie e, subito dopo, asciugare con un panno pulito.