Con le tende oscuranti in super offerta da Lidl, il raggio di sole o la luce del lampione non vi sveglieranno più.

Finalmente è domenica e, dopo una settimana intensa di lavoro, quello che desiderate è dormire fino a tardi senza essere disturbati. I vostri progetti, tuttavia, vanno in frantumi a causa dei raggi del sole che entrano dalla finestra o dalla luce del lampione posto di fronte alla vostra camera da letto.

In vostro soccorso arriva Lidl che, a partire da giovedì 5 febbraio 2026, oltre ai vari prodotti alimentari sempre disponibili a prezzi scontati, propone in super offerta uno dei prodotti più amati della linea Livarno Home e che puntualmente va a ruba per l’ottimo rapporto qualità/prezzo.

L’offerta Lidl sulle tende è un’occasione imperdibile

Per rendere la vostra camera da letto ancora più elegante e chic ma anche per risolvere tutti i problemi di sonno, Lidl propone, presso tutti i punti vendita, le tende oscuranti ad un presso davvero eccezionale.

Per questa nuova promozione, Lidl propone un set imbattibile per rapporto qualità-prezzo: una confezione da 2 pezzi dalle dimensioni di 135 x 254 cm per singolo pannello costa solo 17,99 euro. Le tende sono fatte di un tessuto a trama fitta che offre numerosi vantaggi. Le tende, infatti, garantiscono oscuramento totale e isolamento termico e acustico: sono, dunque, perfette per chi deve lavora su turni e deve dormire di giorno.

Le tende, inoltre, sono già pronte all’uso: si possono appendere sia utilizzando il classico bastone per tende sia tramite i binari standard. Nonostante il prezzo da discount, le tende offrono un design davvero elegante e si adattano ai diversi stili di arredamento. Presso i vari punti vendita Lidl, inoltre, sono disponibili diverse tonalità ovvero grigio antracite, beige, blu notte o bianco panna.

Grazie alla loro lunghezza, sono perfette anche per porte-finestre mentre se sono troppo lunghe, possono essere facilmente accorciate con il nastro biadesivo orlante che potete trovare spesso in vendita nello stesso reparto.

Le offerte tessili di Lidl per la casa sono tra le più richieste e, soprattutto i colori più versatili come il grigio tendono a esaurirsi nelle prime ore dell’offerta. Sul volantino Lidl, non ci sono sempre offerte tessili, motivo per cui se avete la necessità di acquistare tende nuove per sostituire le vecchie o per rinnovare l’ambiente della vostra casa, correte in un punto vendita Lidl già giovedì 5 febbraio per essere sicuri di trovare le tende oscuranti e fare un regalo al vostro sonno che, così, sarà davvero rigeneratore.