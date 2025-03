Attenzione a come si usa Google: è possibile incorrere negli attacchi degli hacker. Ma si può intervenire in tempo, ecco come.

Recentemente, un grave allerta di sicurezza ha colpito la comunità degli utenti di Google Chrome: oltre 3,2 milioni di persone potrebbero essere state compromesse dall’installazione di estensioni malevole. Questi plugin, che sembrano innocui, si sono rivelati veicoli ideali per attacchi informatici mirati a sottrarre dati sensibili e compromettere la privacy degli utenti. È fondamentale prestare attenzione e rimuovere immediatamente le estensioni a rischio.

Non dimenticare che la sicurezza online è una responsabilità condivisa. Condividi queste informazioni con amici e familiari per aiutarli a proteggere le loro informazioni personali. La consapevolezza è il primo passo per difendersi dalle minacce informatiche, e una comunità ben informata è una comunità più sicura.

Estensioni da disinstallare subito per evitare gli attacchi hacker su Google

Le estensioni in questione includono nomi familiari e utili, ma la loro funzionalità non deve ingannare. Ecco un elenco delle estensioni che dovresti disinstallare immediatamente:

Blipshot (one click full page screenshots) : promette di catturare schermate a piena pagina, ma potrebbe raccogliere dati senza il tuo consenso.

: promette di catturare schermate a piena pagina, ma potrebbe raccogliere dati senza il tuo consenso. Emojis – Emoji Keyboard : offre una tastiera emoji, ma può raccogliere informazioni personali e inserirsi nel tuo traffico web.

: offre una tastiera emoji, ma può raccogliere informazioni personali e inserirsi nel tuo traffico web. WAToolkit : progettato per migliorare l’esperienza di WhatsApp, ma presenta potenziali vulnerabilità di sicurezza.

: progettato per migliorare l’esperienza di WhatsApp, ma presenta potenziali vulnerabilità di sicurezza. Color Changer for YouTube : personalizza l’aspetto di YouTube, ma potrebbe monitorare la tua attività online.

: personalizza l’aspetto di YouTube, ma potrebbe monitorare la tua attività online. Video Effects for YouTube and Audio Enhancer : offre effetti visivi, ma attira l’attenzione dei malintenzionati.

: offre effetti visivi, ma attira l’attenzione dei malintenzionati. Themes for Chrome and YouTube™ Picture in Picture : nasconde la possibilità di raccogliere dati.

: nasconde la possibilità di raccogliere dati. Mike Adblock für Chrome | Chrome-Werbeblocker : può reindirizzare il traffico verso siti pericolosi.

: può reindirizzare il traffico verso siti pericolosi. Page Refresh : semplice e utile, ma non immune da rischi.

: semplice e utile, ma non immune da rischi. Wistia Video Downloader : permette di scaricare video, ma potrebbe compromettere la tua sicurezza.

: permette di scaricare video, ma potrebbe compromettere la tua sicurezza. Super Dark Mode : migliora l’esperienza visiva, ma presenta problemi di privacy.

: migliora l’esperienza visiva, ma presenta problemi di privacy. Emoji Keyboard Emojis for Chrome : simile alla prima, ma con ulteriori vulnerabilità.

: simile alla prima, ma con ulteriori vulnerabilità. Adblocker for Chrome – NoAds : la sua affidabilità è messa in discussione.

: la sua affidabilità è messa in discussione. Adblock for You : non privo di rischi.

: non privo di rischi. Adblock for Chrome : la popolarità non garantisce la sicurezza.

: la popolarità non garantisce la sicurezza. Nimble Capture : utile per annotazioni, ma deve essere trattato con cautela.

: utile per annotazioni, ma deve essere trattato con cautela. KProxy: può essere usato per raccogliere dati.

I ricercatori avvertono che i criminali informatici possono utilizzare queste estensioni per rubare informazioni sensibili, come credenziali di accesso, dettagli bancari e altre informazioni personali. Inoltre, queste estensioni possono reindirizzare il traffico web verso versioni fraudolente dei siti che visitiamo abitualmente, aumentando il rischio di cadere in trappole di phishing o di installare malware.

Buone pratiche per la sicurezza online

La raccomandazione è chiara: disinstallare immediatamente queste estensioni se le hai già installate. Ma non basta. È fondamentale adottare alcune buone pratiche per mantenere la sicurezza online: verifica sempre l’affidabilità dello sviluppatore. Prima di scaricare qualsiasi estensione, assicurati che sia disponibile nel Chrome Web Store con buone recensioni e feedback da parte degli utenti.

Monitora regolarmente le attività del tuo account Google: se noti accessi sospetti o modifiche non autorizzate, cambia immediatamente la password e attiva l’autenticazione a due fattori. Sii cauto riguardo a estensioni gratuite: spesso, i servizi gratuiti nascondono insidie e possono rivelarsi più costosi in termini di privacy e sicurezza.

Per rimanere aggiornato sulle ultime vulnerabilità e minacce, considera di seguire fonti affidabili di informazione sulla sicurezza informatica. Partecipare a forum e gruppi online dedicati può fornire preziose informazioni su come proteggere i tuoi dati e riconoscere i potenziali pericoli.