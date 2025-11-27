ALT Stazione del Gusto, il format di ristorazione di Enilive e Accademia Niko Romito, apre il suo primo ristorante nel centro di Milano, in via Molino delle Armi 51, zona Ticinese. Da mercoledì 3 dicembre, a due passi dalle Colonne di San Lorenzo sarà possibile gustare un menu dolce e salato in un ambiente dinamico, informale e accogliente, pensato per chi vive con ritmi veloci ma non vuole rinunciare alla qualità.

Si tratta di un modello di ristorazione unico nel suo genere: nato nel 2018 da un’idea dello chef Niko Romito, ALT Stazione del Gusto applica la creatività e la tecnica di un cuoco italiano simbolo di ricerca e sensibilità gastronomica a una serie di proposte diventante iconiche: il pollo fritto intero, croccante fuori e morbido all’interno, il toast che celebra un classico della tradizione, le bombe dolci e salate, le polpette e le fragranti focacce farcite. A Milano, queste proposte saranno disponibili per pranzo, merenda, aperitivo e cena, sia servite al tavolo sia in modalità d’asporto o delivery, per accompagnare i ritmi della vita urbana. Il ristorante sarà aperto dalla domenica al giovedì dalle 11.30 alle 23.00, e venerdì e sabato dalle 11.30 alle 23.30.

La collaborazione tra Enilive e Accademia Niko Romito è nata un paio di anni fa con l’obiettivo di rendere originale e gustosa l’esperienza della sosta nelle stazioni di servizio Enilive, nelle quali è aperta la maggior parte dei punti vendita ALT Stazione del Gusto. Nella provincia di Milano, un ristorante ALT si trova anche a Sesto San Giovanni, all’interno della Enilive Station di viale Fulvio Testi 25. In Lombardia, ALT Stazione del Gusto si trova a Brescia, nella Enilive Station di via Guglielmo Marconi 42, e aprirà al pubblico a Bergamo, in via Moroni 280, il prossimo 17 dicembre. Inoltre, ALT Stazione del Gusto inaugurerà nuovi punti vendita anche in Puglia, a Bari (il 26 novembre) e a Lecce (il 10 dicembre). Questi ristoranti si aggiungono a quelli già aperti a Roma, Firenze, Padova, Verona, Vicenza, Cagliari, Brescia, Collesalvetti (Livorno) e Pontedera (Pisa), oltre che in Austria e Germania.

Lo sviluppo di un’offerta di ristorazione di qualità è parte integrante del percorso di trasformazione e ampliamento di prodotti e servizi nelle circa 5.300 stazioni Enilive in Europa, che ogni giorno accolgono oltre un milione e mezzo di persone e che sono sempre più ‘mobility point’ in grado di soddisfare le esigenze delle persone in movimento. La loro offerta comprende nuovi vettori energetici come il biocarburante diesel HVOlution (prodotto al 100% da materie prime rinnovabili*), già disponibile in oltre 1.400 stazioni di servizio in Europa, e tanti servizi che i clienti potrebbero altrimenti utilizzare solo con ulteriori spostamenti. Sempre grazie alla collaborazione con Accademia Niko Romito, è stato avviato anche il rinnovo dell’offerta degli oltre 1.200 Enilive Café in Italia ed all’estero.