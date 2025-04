Un’offerta imperdibile, quella proposta da Lidl, per un elettrodomestico indispensabile a un prezzo mai visto prima a una qualità, come sempre, imbattibile.

Stavolta Lidl mette alle strette anche Amazon, dimostrando di non avere rivali e proponendo un’offerta degna del più famoso store online del mondo. Quasi senza grandi annunci o clamore esagerato, in puro stile Lidl, sul volantino compare un’occasione imperdibile, uno degli elettrodomestici più utili in casa.

Stavolta è Lidl gioca d’anticipo, piazzando un colpo da maestro nel mondo della tecnologia domestica, attirando in pochissimo l’attenzione dei consumatori più attenti. Adatto al periodo primaverile, ma utile tutto l’anno, questi elettrodomestico vi accompagnerà per parecchio tempo, grazie all’ormai iconico rapporto qualità/prezzo offerto da Lidl.

Pulizie di primavera? Con Lidl è tutto più semplice

Tanto utile quanto versatile, questo elettrodomestico semplificherà le pulizie quotidiane in tutta la casa, a prova di garanzia soddisfatti o rimborsati. Stiamo parlando di una aspirapolvere Silvercrest, marchio ormai leader nel settore dei dispositivi casalinghi, onnipresente in tutte le cucine d’Italia, grazie alla vasta gamma di prodotti.

Ma non si tratta di una scopa elettrica qualunque, bensì di una aspirapolvere 2in1, offrendo anche un inserto specifico per lavare i pavimenti di tutta casa. Niente più mocio e scopa manuale, con tanto di pesante secchio dell’acqua appresso, per far brillare tutto vi basterà questa aspirapolvere lava-pavimenti.

L’inserto per la pulizia dei pavimenti arriva con un serbatoio dell’acqua integrato, garantendo funzionalità e praticità, grazie anche a due panni da pulizia in confezione. Nessuna mollica e nessuna macchia sfuggirà a questa aspirapolvere Silvercrest, leader per qualità e convenienza, garantendo un pulito degno dei migliori hotel.

Ma non solo, grazie ai diversi accessori potrete smontare il tubo principale e trasformarla in un’aspirapolvere leggera e compatta adatta a tutte le superfici. Grazie al serbatoio da 600ml non occupa spazio ma riesce senza problemi ad accumulare tutta la polvere che troverete sui pavimenti e sotto i mobili.

Dotata di un filtro EPA 10 e di uno in acciaio, l’aspirapolvere Silvercrest 2in1 permette di sfruttare la batteria per ottenere due distinte modalità di aspirazione. La modalità Boost per lo sporco più difficile e la modalità ECO, per le pulizie di tutti i giorni, risparmiando così l’utilizzo della batteria.

Infine, il pezzo forte di questo elettrodomestico, che grazie a Lidl è disponibile sugli scaffali di tutte le filiali a meno di 100 euro. Un’offerta imperdibile, sia per chi ha poco tempo da dedicare alle pulizie sia per chi invece cerca un alleato contro lo sporco casalingo.