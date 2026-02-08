Eurospin fa un incredibile regalo ai propri clienti mettendo in vendita, a soli 30 euro, un prodotto che normalmente paghi 100 euro.

Eurospin sorprende sempre i propri clienti con offerte incredibili sia sui prodotti alimentari che sui prodotti per la casa che vanno dai piccoli elettrodomestici agli oggetti che, in una casa super accessoriata non possono mancare. Da Eurospin, poi, trovate tutto ciò che serve a chi ama trascorrere il proprio tempo libero in cucina, preparando pranzi e cene per amici e parenti.

L’offerta di oggi, in particolare, è dedicata proprio a chi ha una grande famiglia o a chi ama preparare grandi pranzi e grandi cene per gli amici. Avere delle pentole degne di quelle che si trovano nella cucina di un ristorante stellato, significa spendere una fortuna ma Eurospin viene in soccorso degli appassionati di cucina proponendo una soluzione pratica e conveniente: la pentola per friggere “Big Family” firmata Tognana, ora in offerta a soli 29,99 euro.

Perché comprare la Big Family di Eurospin

Eurospin ha deciso di proporre in super offerta una pentola Tognana, marchio storico del settore casa che ha progettato questo utensile pensando specificamente ai grandi volumi. Questa offerta è assolutamente imperdibile se stai cercando una pentola che ti permette di friggere grandi quantità di cibo in un’unica soluzione, garantendo una cottura uniforme e croccante per tutti.

E’ perfetta, inoltre, anche per chi cerca una cucina leggera perché grazie all’apposito cestello forato si possono ridurre al minimo i residui di olio nel piatto. Essendo realizzata con materiali resistenti, poi, assicura una durata prolungata nel tempo.

Trovare una pentola di queste dimensioni, completa di accessori e di un brand affidabile a un prezzo inferiore ai 30 euro, è davvero difficile. Questa pentola, così, è l’acquisto ideale per chi, non potendo, ad esempio, acquistare una friggitrice ad aria, desidera un’alternativa alla friggitrice elettrica.

Trattandosi di un’offerta speciale Eurospin, le scorte potrebbero esaurirsi rapidamente. È consigliabile consultare il volantino locale o recarsi nel punto vendita più vicino per verificarne la disponibilità. Tuttavia, la pentola big family che oggi trovate in super offerta può essere anche acquistata online. Basta andare sul sito Eurospin, accedere alla sezione webstore e mettere la pentola nel proprio carrello. Al momento dell’acquisto si può scegliere tra la spedizione a domicilio o se si vuole risparmiare non pagando le spese di consegna si può scegliere anche l’opzione ritira in negozio.

Non perdete, dunque, altro tempo e se avete bisogno di una pentola per la preparazione di tutti i vostri piatti per sorprendere gli ospiti, quella di Eurospin è quella che stavate aspettando.